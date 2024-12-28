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    高鐵南延屏東確定採「高雄方案」 鐵道局：與地方合推大都更計畫

    行政院長卓榮泰強調，進行高雄方案同時，高雄、屏東周邊會同時規劃，建構大南方新矽谷，與新南向重要門戶，希望交通部儘快完成具體計畫。（記者李惠洲攝）

    行政院長卓榮泰強調，進行高雄方案同時，高雄、屏東周邊會同時規劃，建構大南方新矽谷，與新南向重要門戶，希望交通部儘快完成具體計畫。（記者李惠洲攝）

    2024/12/28 15:50

    〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院今天（28日）宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，在高雄車站增設高雄站；交通部鐵道局說明，會馬上和高雄市政府成立「高鐵南延規劃工作平台」，且合作推動高雄車站周邊的大都更計畫。

    行政院長卓榮泰今天上午在高雄市宣布，高鐵延伸屏東計畫以「高雄方案」續行綜合規劃，並且請交通部與高雄市政府攜手合作推動高雄車站周邊大都更計畫，使交通建設結合都市開發發揮最大綜效。

    交通部鐵道局說明，會依此目標將成立規劃工作平台，除與市府合作推動高雄車站周邊「大都更計畫」外，有關車站周邊連通、與捷運黃線工程介面、降低交通衝擊等課題，都將納入這個工作平台討論，藉由雙方相關局處跨域協調，在中央和地方團隊合作基礎下使高鐵延伸屏東計畫後續推動順利。

    鐵道局表示，即刻啟動辦理後續綜合規劃及環境影響評估作業，並將窮盡各種工程技術降低施工影響，計畫路線將沿台鐵路廊進入高雄市區，續行延伸至屏東六塊厝特定區，鐵道局將加速完成規劃作業陳報行政院核定。

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