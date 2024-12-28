建中生揪團吃麥當勞引各地「第一志願」學生跟風 雄中校長莊福泰開罵了

建國中學的學生買麥當勞拍照，吸引各高中名校學子有樣學樣，雄中校長莊福泰見狀發文斥責，直指這是「智商高的低社會理解」。（法新社資料照）

2024/12/28 15:30

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕麥當勞近日爆發出主管性侵案並導致受害者輕生，旋即引發抵制聲浪，不過，建國中學卻有學生揪團一起買麥當勞並在社群平台上傳照片，吸引了新竹高中、台南一中、高雄中學等各地第一志願的學子有樣學樣，引起各界抨擊，雄中校長莊福泰見狀也發文斥責學生，直指這是「智商高的低社會理解」。

麥當勞性侵案受害者家屬仍在悲慟討公道時，竟有建中學生在Threads平台PO出多名同學拿麥當勞紙袋合影的照片，同時寫下「沒有女權的世界真好」等針對性十足的文字。

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緊接著台南一中、新竹高中、高雄中學都有學生去買麥當勞後拍照上傳，附上「雄中生今天剛吃麥當勞」、「支持麥當勞的Day1」等言語，沒過多久就引來憤怒的網友痛罵，目前相關貼文和照片都已刪除。

雄中校長莊福泰對此表示，本來這件事最該追究的就是加害者，麥當勞一副事不關己、只切割不善後的態度也該被檢討，但建中之所以被罵得那麼嚴重，是因為學生想把這件事情用簡化的邏輯轉化為可笑的批判，結果燒到了自己身上。

莊福泰指出，加害者是邪惡的，需要被法律制裁；麥當勞則是不仁，需要彌補自身的企業社會責任；至於建中貼文者是「智商高的低社會理解」，顯然是只看短文短影音思考的結果，需要接受教訓。

莊福泰後續又進一步指出，麥當勞除了法律上應盡的雇主責任，身為大企業更應該要有社會責任，對於未成年打工少女受到主管長期性侵和性騷，必須盡力輔導和保護，但最後女孩卻受到威脅而輕生。

莊福泰說，去吃麥當勞當然不是問題，但對此公開談論且在不理解事件全貌下，得出「侵犯女生那是主管的錯，不是麥當勞的錯欸」等結論，無疑是「自以為聰明的愚昧」。

莊福泰砲轟學生的文章立即吸引網友按讚，不少人直呼「謝謝校長給的言教跟社會議題的正確價值」、「校長挺身而出去教育思想偏差學生的言論真的很帥」、「非常謝謝校長願意直接在網路上教育這些無腦跟風沒同理心的孩子」。

教師陳民峰也表示，建中同時間還有另項爭議，那就是第46屆校友重聚時菜單有性暗示、看板對女性名校有制服誘惑的物化形象，而且過去也曾有過建中學生刻意玩納粹符號的事件，能夠看出名校學子有成績但對社會默許規約沒有基本常識。

陳民峰說，建中學生上傳麥當勞照片，可能是因為校友事件導致他們遭受女權批評，出現了報復社會挑釁的心態，但他們顯然不清楚譴責性侵和女權是兩碼事，至於其他高中學生的跟風則純粹是「中二病耍白目」。

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建國中學的學生買麥當勞拍照，吸引各高中名校學子有樣學樣，雄中校長莊福泰見狀發文斥責，直指這是「智商高的低社會理解」。（圖擷自Threads）

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