101點燈活動出包！賈永婕邀小綠綠聯名放閃 校長答應卻突致歉了......

對於耶誕節點燈活動出現失誤，賈永婕邀請北一女明年一起進行聯名公益活動。（翻攝賈永婕臉書）

2024/12/28 14:19

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年耶誕節，台北101開放民眾點燈，台北市北一女中有家長自掏腰包點燈，當晚點亮16次「我愛北一女」，不過，北一女中校長陳智源事後表示當晚漏了一次20秒的點燈。台北101董事長賈永婕則提議明年2月14日情人節邀請小綠綠進行聯名放閃活動。陳智源回應，「你點燈，我願意」！但也坦言自己做了錯事，公開致歉。

整起事件源於陳智源25日晚間透過社群媒體發文指出，「聽說台北101在今晚9：58漏拍20秒，讓我們對北一女的愛少了1／16，請演算法把這篇文推給永婕」。

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陳智源貼文立刻引起賈永婕注意，賈永婕並於26日發回應表示，想要向陳智源提案，明年2月14日情人節，進行一場台北101與北一女聯名放閃的活動，主題就訂為「小綠綠攻佔全世界最高的綠建築台北101」，想邀請全台灣的小綠綠一起來攻佔台北101這棟全世界最高的綠建築，「你們要穿著綠色的制服。我點燈，你來玩」。

陳智源昨（27日）又於臉書標記賈永婕並回應指出：「情人節放閃做公益；你點燈，我願意！」

不過陳智源今日則突然於臉書發文「致歉」，他說，耶誕節當晚10點多，他陸續收到十幾位高三學生的電郵，告知101當晚9:58沒有亮燈，學生感到非常難過，因為大家是約好晚自習結束後，抓緊時間衝去台北101見證第16次的「我愛北一女」，即使隔天是期末考、即使是學測在即。

陳智源說，雖然這場活動是由家長自掏腰包點燈，學校沒有損失，但他很在意學生的心情，又苦於手邊並沒有台北101的聯絡管道，情急下透過才透過社群媒體呼喊賈永婕，希望能協助釐清問題；他說，現在想想，自己應該透過正式管道反映才對，且部分媒體下標「校長控訴101」並非他的原意，也造成賈永婕困擾。

他指出，賈永婕不僅在第一時間回應貼文，也在隔天致電向他說明系統出現bug的原因，並具體討論後續方案，更希望跟北一女攜手做公益，相較之下自己反而做了不禮貌、不正確的行為，「我不應該濫用社群媒體的力量，只為了達到自己的目的。這篇文章是想跟我的學生說：校長做了不好的示範，對不起」。

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