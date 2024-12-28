京華城案柯文哲4人交保北檢抗告 高院週日上午9時公告結果

民眾黨主席柯文哲獲交保後步出法院。（資料照）

2024/12/28 20:49

首次上稿 12:50

更新時間 20:49（明天週日早上9點公告裁定）

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，依貪污等罪起訴台北市前市長柯文哲等11人，台北地院27日凌晨裁定柯等5名在押被告均交保，北檢不服昨深夜提出抗告。高院今晚8時許指出，由於卷證較多，法官審理需要一些時間，現已進入最後階段，預定明天週日早上9點公告裁定結果。

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北院合議庭法官前晚兵分3路召開接押庭，僅台北市前副市長彭振聲認罪，經漏夜訊問，於27日凌晨3時30分別裁定，柯文哲3000萬交保、威京集團主席沈慶京4000萬元、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元、柯競總財務長李文宗800萬元、彭振聲500萬元交保，均限制住居與出境出海。

台北地院裁定指，柯等被告涉嫌重大，且均犯5年以上重刑，行收賄金額達數千萬元，致京華城獲高達百億元不法利益，李文宗更與柯文哲共同侵占達6000餘萬元公益金，有逃亡之虞，且柯有撕碎字條、刪除對話紀錄等事證，可見有滅證、勾串共犯之虞，具羈押事由。

不過，法院審理認為，重要證人均已具結，且檢方未指出通緝中的被告許芷瑜涉案情節，可見本案事實陷於晦暗不明的風險已降低，衡量涉案情節、公共利益後，認被告柯文哲等5人無羈押必要，裁定交保。

北檢則不服認為，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗涉貪污重罪、犯罪嫌疑重大，至今否認犯行，除有共犯未到案，被告亦未有科技設備監控等配套措施，足認4人有勾串、滅證、逃亡之虞，昨深夜提出抗告；至於彭振聲於偵查中已認罪，在北院接押庭時亦向法官允諾不會翻供，不予抗告。

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