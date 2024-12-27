101跨年煙火將全球實況播送！展現「Team Taiwan」奪冠精神

「2024台北最High新年城」跨年晚會，台北101煙火。（資料照）

2024/12/27 18:17

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部今宣布，將於台北時間12月31日23時55分起，以國際衛星向全球實況轉播「2024-2025台北101大樓跨年煙火」盛況，向世界各國展現台灣隊從棒球的熱血拼搏，延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。

外交部今以新聞稿宣布，將於台北時間本（12）月31日23時55分起，以國際衛星向全球實況轉播「2024-2025台北101大樓跨年煙火」盛況，衛星轉播資訊已透過全球駐外館處提供當地電視台及網路媒體屆時下載播放，同時也提供國際媒體駐台記者運用。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，今年跨年煙火主題為「Team Taiwan Champion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。

外交部指出，台北101大樓自2003年起施放跨年煙火，多年來已成為台灣最受矚目的亮點盛事之一，也是國際媒體報導全球各地歡慶跨年焦點，曾獲得美國「有線電視新聞網」（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的城市跨年活動之一。

煙火施放的精華短片也將於事後剪輯並上傳至外交部「潮台灣」（Trending Taiwan） YouTube頻道，供各界點閱觀賞。

外交部。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法