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    首頁　>　臺北市

    花博公園餐館深夜擾民 北市府：明年2/7起節慶才可營業至凌晨

    台北市議員陳怡君表示，花博市集造成噪音、環境及塗鴉問題，當地居民深受其擾。（北市議員陳怡君提供）

    台北市議員陳怡君表示，花博市集造成噪音、環境及塗鴉問題，當地居民深受其擾。（北市議員陳怡君提供）

    2024/12/27 18:16

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市圓山花博公園的MAJI集食行樂市集，因餐酒館常舉辦免費活動，吸引人潮卻影響安寧，市議員陳怡君提案，要求續約時將營業樣態、時間等納入規範，加強管理。北市府產發局回應，明年2月7日起遇萬聖節、跨年等特殊節慶，營業時間才可至隔天凌晨2時。

    陳怡君指出，花博圓山公園環境優美，是市民最常運用於運動、散步的空間，但由於園區內餐酒館林立，又超時營業屢遭居民投訴，大量酒醉顧客引起環境髒亂、噪音、塗鴉等公害污染，及疑似有外籍人士販售違禁品等，導致生治安隱患，影響居民安寧。

    陳怡君要求產發局、會展基金會於續約時，將上述問題納入新的合約規範，包括營業樣態、時間、範圍及周邊環境清潔等事項，增訂管理條款依約督導，加強管理，以維護居民居住安全。

    台北市產發局回應，未來會展基金會將依市議會針對此案的附帶決議：「花博美食商城之營業時間，自明年2月7日起一律調整為自早上10時至晚上10時；如遇特殊節慶活動，如農曆新年、中秋節、端午節、萬聖節、聖誕節及跨年，營業時間最長延長至次日凌晨2時，營業延長時間以不超過3天為原則，必須於一個月前提出完善之申請計畫書，並經審查同意後方得實施。」

    產發局指出，執行外持續依原訂定相關管制措施執行包含「營業時間限制、噪音管制、安管防制及環境清潔等，改善期後也將持續要求於一般營業時間，於晚上10時停止營業後開始全區打掃外，美食商城營運廠商於特殊節慶時，依規定檢送活動計畫書申請夜間營業，並依核定結果執行。

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