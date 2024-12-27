柯文哲抵新竹台大分院探柯爸！身穿「北市logo」外套 柯媽病房等團圓

柯文哲交保後傍晚奔新竹台大分院新竹醫院，探視住院中的柯爸柯承發。對媒體的追問與詢問，全程不發一語。（記者洪美秀攝）

2024/12/27 17:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案及政治獻金假帳案遭台北地檢署起訴，並求刑28年6個月。柯文哲在被收押114天後，今天中午以3000萬元交保，柯文哲返回台北家後，下午從台北看守所取完私人物品後便驅車到新竹市。大約傍晚5點初抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，柯文哲在陳佩琪及新竹黨部主委李國璋和新竹市代理市長邱臣遠陪同下從醫院大門口下車步入醫院大樓，身穿袖有台北市的LOGO厚外套，全程不發一語。

交保後跨火爐去霉運

柯文哲涉及京華城案，收押禁見快4個月，今天交保後在妻子陳佩琪陪同下直接回台北住家，跨過家人準備火爐過火去霉運。中午時柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。他表示相信自己不是會貪污圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。

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由於柯文哲收押禁見期間，柯爸柯承發一度病危住進加護病房，外界十分關心柯爸狀況。柯文哲交保後，今天下午5時6分抵達新竹台大分院新竹醫院探望住院中的柯爸爸柯承發，面對媒體提問，柯文哲全程神情凝重、不發一語。

新竹黨部主委李國璋也代為轉述，柯媽已經在病房內等待柯文哲，但病房內還有哪些人並不清楚，希望外界不要過多打擾，尊重柯家人隱私，自己也會盡力陪伴，導引柯主席進入病房，但他不會進到病房打擾，至於柯爸是否知道柯文哲被起訴？李國璋說，不知道，「也不好去問這老人家這些事」。

柯爸狀況好很多

李國璋也透露，柯爸狀況已經比10月的時候好很多，已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通。

至於柯文哲未來行程，李國璋表示並未被告知，若是柯主席的私人行程，他也會以予尊重。媒體關心柯媽很久沒回老家，是否都陪柯爸住在醫院，李國璋回應，柯媽還有兒女家可以去。

媒體追問這些日子以來柯媽心情，李國璋表示，大家設想身為母親該有的心情「應該都會有」。

而邱臣遠則受訪表示，希望柯文哲回家好好休息、陪伴家人，並希望大家給他們一點空間，共享天倫，自己也會持續表達關心。

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