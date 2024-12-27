65歲以上長者免繳健保費？醫界大老也憂心

前副總統陳建仁（右）、中央研究院院士楊泮池（左）今提到對「老人福利法」修正草案，應通盤考量健保財務是否能夠支撐。（記者邱芷柔攝）

2024/12/27 16:59

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院今（27日）預計三讀「老人福利法」修正草案，針對65歲以上且所得稅級距20%以下者免付健保費，醫護界、民團群起反彈，認為恐對健保財務造成重大衝擊、影響世代公平與健保永續，國內醫界大老也憂心，健保財務惡化將讓更多救命藥無法納入健保，背離全民健保追求醫療平等的核心精神。

前副總統、中央研究院院士陳建仁今天出席健康台灣肺癌防治領航策略聯盟籌備記者會。陳建仁說，部分縣市目前已針對65歲以上長者免繳健保費，但要全面推行此政策，需經過嚴謹的精算，健保是全民共同分擔的制度，讓生病的人能獲得最好的醫療照顧，然而面對少子化及老年人口比例不斷攀升，若政策推行缺乏周延評估，勢必對健保財務造成重大壓力，他強調，政策需要合理規劃與精算，才能兼顧公平與永續發展。

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中央研究院院士楊泮池提到，2025年台灣將進入超高齡社會，65歲以上人口比例持續上升，未來若有近半民眾免繳健保費，健保財務如何支撐？他表示，此政策雖有美意，但應考量是否能長期承受，他也強調「精算是必要的。」

台大醫院癌醫中心院長楊志新則表示，每個人都應對自已的健康負責，政府應提供有困難者補助，但有能力的長者仍應繳費，才能確保健保的正常運作。他進一步提到，現行健保資源已明顯不足，許多國際治療指引的救命藥物尚未納入給付，導致部分病人因無力負擔而提早喪失生命，以第四期肺癌治療為例，若患者接受免疫合併化療，有10%的存活機會延長至5年能甚至避免復發，但因健保僅部分給付，無法負擔的病人就失去治療機會。他直言，健保修正草案背離了健保促進社會平等的初衷，「醫療應是每個人都能享有的基本權利，不是有錢人才能買到生命！」

「未來叫年輕人怎麼辦？」台大醫院外科部主任陳晉興認為，人口老化加重健保負擔，若長者大幅免繳健保費，勢必加重年輕人的壓力，部分長者表面無收入但實際經濟狀況良好，應依實際情況決定是否需政府補助，而非「一刀切」免除繳費。

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