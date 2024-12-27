京華城容獎如違法怎麼解套？北市府曝2種可能

京華城都更案工地大景。（資料照，記者田裕華攝）

2024/12/27 16:32

〔記者甘孟霖／台北報導〕京華城容積率弊案，前台北市長柯文哲等人今（27日）陸續交保，北市議員關心後續市府法律攻防。法務局長連堂凱表示，如府級會議認定20%容積獎勵違法，從法律層面來看要判斷京華城當時的決議是「顯然違法」或「瑕疵」，他個人判斷應是後者，屆時可能撤銷原細部計畫，請鼎越重提計畫送都委會。

台北市議會民政委員會今審預算前進行談話會，召集人曾獻瑩詢問法務局對於後續京華城處理、法律攻防程序如何？法務局長連堂凱說，市長蔣萬安有指示副長李四川主持，由都市發展局召開對於當時都市計畫細部計畫，判斷當時核定的計畫流程、效力等問題，再來評判20%容積獎勵的存續問題。

請繼續往下閱讀...

他說，如果整個審議過程顯然違法，該計畫就是自始無效，重回原本的都市計畫；如果過程有瑕疵，就是撤銷原行政處分，要重提計畫，回都委會議討論重新審查，以他個人判斷應該是後者，但強調還是要看府級小組後續討論結果。

議員游淑慧認為，北市府動作太慢，應該在起訴之前就擬好各項因應方案，而不是現在才要來開會審視；另小組在起訴書出來前是否有開過沙盤推演會議？連堂凱回應，李四川有與跨局處討論過，幕僚單位有提出魚骨圖推演。

曾獻瑩詢問，如撤銷京華城容積獎勵，鼎越開發是否會回頭來告北市府？連堂凱說，對於行政處分不服，可以提起訴願或是行政訴訟。曾提醒，法務局因應後續的法律攻防，應該提前作準備。

議會民政委員會今審預算前進行談話會，議員關心京華城案進度。（記者甘孟霖攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法