春節連假國道管制出爐！ 車潮集中初一到初五 估北向初四出現最大量

交通部高速公路局今天（24日）公布春節假期國道管制措施，並研判初一到初五車潮集中，特別是北向車潮初四出現最大量。（資料照）

2024/12/24 11:31

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部高速公路局今天（24日）公布春節假期國道管制措施，並研判初一到初五車潮集中，特別是北向車潮初四出現最大量，是平日的約1.6倍之多。

114年春節連假為1月25日（小年夜前2天）到2月2日（初五）共計9天，交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，高速公路局研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達71百萬延車公里（mvk），約平日的1.5倍。

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北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達76mvk，約平日的1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達139mvk，約平日的1.5倍。

高公局表示，為維持假期間合理服務水準，高公局檢視歷年春節連續假期交通狀況，透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，研擬應變計畫及規劃交通疏導措施。

一、匝道封閉：

（一） 114年1月29日（初一）至1月31日（初三），每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

（二） 114年1月31日（初三）至2月2日（初五），每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

（一） 114年1月31日（初三）、2月1日（初四），每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。

（二） 114年1月30日（初二）至2月2日（初五），每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

三、收費措施：

（一） 單一費率：114年1月25日至114年2月2日。

（二） 路段差別費率：114年1月29日至114年2月2日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

（三） 暫停收費：114年1月29日至114年2月2日，每日0至5時暫停收費。

四、開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：

假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整

六、替代道路：

（一） 國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二） 國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三） 國6台中往返南投地區，建議改走台63。

（四） 國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

114年1月24日12時至114年2月2日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

高公局表示，本次雖為9日連假，惟因初五即假期最後一天，預估北返需求仍將集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞。尤其初二至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

建議預計初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

高公局呼籲，建議出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，查詢114年春節連續假期國道疏運措施宣導以避開尖峰時段及路段。

高速公路局公布國道春節管制措施。（高公局提供）

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