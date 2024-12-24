「我愛北一女」耶誕登101！校長陳智源：愛校無法低調

北一女中校長陳智源宣布，25日耶誕節當晚將用「我愛北一女」點亮台北101。（資料照）

2024/12/24 11:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕明天（25日）就是耶誕節，台北市北一女中校長陳智源宣布，耶誕節當晚將於台北101大樓16度點燈「我愛北一女」，宣示對北一女的愛。

今年台北101推出「台北101 聖誕傳情 ❤ 點燈告白」，於24、25日開放大樓59及60樓LED點燈打字螢幕（面向台北市政府），讓民眾可以大聲說告白說愛。

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「今年聖誕節，我們將在台北101宣示對北一女的愛。」陳智源於臉書貼文表示，25日晚間6點至10點，101大樓59、60樓的LED螢幕上將會出現「我愛北一女」的點燈內容，總共有16次，每次亮燈時間為20秒，建議觀看位置為台北市政府東南側廣場，面向台北101觀賞。

陳智源指出，確切點燈時間為18:13分、18:28分、18:43分、18:58分、19:13分、19:28分、19:43分、19:58分、20:13分、20:28分、20:43分、20:58分、21:13分、21:28分、21:43分、21:58分。

他說，自知這件事情有點浮誇，「但是，我們對北一的愛，實在無法太低調」。

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