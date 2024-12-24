高鐵春節列車後天週四凌晨0時開放搶票 加開368班次

高鐵春節車票將從26日凌晨0時起開放購票。（高鐵公司提供）

2024/12/24 11:01

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣高鐵公司今天（24日）宣布，春節疏運期間加開368班次列車。旅客可從今年26日（週四）凌晨0時起開放購票。

春節疏運期間是自明年1月23日到2月3日，高鐵公司在這段期間將加開368班次列車，包括南下200班、北上168班，總計12天提供2246班次列車的旅運。旅客可自12月26日（週四）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

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台灣高鐵公司提醒，春節疏運期間購票及乘車人潮眾多，敬請搭乘對號座的旅客，預先訂位並提早完成取票，以便到站後進站搭車；此外，疏運期間各車次都配置2至8節不等的自由座車廂。

高鐵公司表示，請規劃搭乘自由座的旅客到站後，留意車站旅客資訊顯示系統上之自由座資訊，並建議於車站內開啟手機藍牙後使用「T-EX行動購票」App，即可購買當日自該站出發的自由座車票，直接持購票手機感應QR code進站搭車。

台灣高鐵春節疏運期間規劃18班延後收班列車，都在晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達；另有2班提早發車列車最早清晨5時30分發車。

台灣高鐵公司特別提醒，持定期票或回數票旅客，在明年1月25日（週六）到2月2日（週日）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別展延9天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2月3日或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1月20日到2月18日，經展延後優惠效期可延長至2月27日。

春節疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

高鐵春節車票將從26日凌晨0時起開放購票。（高鐵公司提供）

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