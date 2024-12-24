短影音火熱 移民署邀新二代上課添技能也添推動交流管道

一學老師（右）指導新二代親善大使郭佳慧（左）操作手機剪輯。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/24 11:12

〔記者王冠仁／台北報導〕現今網路上社群短影音相當火熱，為了幫助新二代接軌網路世代，移民署台北市服務站在昨天舉辦的「移民署新二代親善大使培力課程」中，就邀請剪輯教學經驗豐富的「一學老師」，向新二代親善大使傳授如何剪輯出一部吸睛的短影音，讓新二代親善大使多學會一項技能，也多一個推動多元文化交流的管道。

一學老師在課程中分享說，一部影片需要先確定主題及觸及的目標族群，短影音因內容簡單，易於傳播，適合做為分享及宣傳新住民文化。透過不同的畫面讓影片豐富具有吸引力，畫面先後順序、轉場效果、背景音樂等，都是影響點閱率的因素，剪輯師必須對編排具有一定的敏銳度。

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參與此次課程、來自越南的新二代親善大使郭佳慧說，此次課程剛好搭上短影音是目前最流行的媒體趨勢，她認為台灣有很多販賣東南亞美食的商店，而美食正是打破隔閡、促進族群和諧的重要媒介，未來想以東南亞美食為主題，製作短影片發布在社群媒體，不僅讓更多台灣人認識東南亞文化，也讓在台外籍人士緩解思鄉的愁緒。

一學老師分享如何剪輯出吸睛的社群短影片。（記者王冠仁翻攝）

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