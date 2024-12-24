台鐵春節連假車票來囉！後天凌晨0時起開放訂票

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

2024/12/24 10:45

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高鐵春節列車後天週四凌晨0時開放搶票 加開368班次

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（24日）宣布，春節連續假期疏運期間是明年1月23日到2月3日，一共12天。12月26日（週四）0時起陸續開放訂票。

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春節疏運自明年1月23日（週四）起到2月3日（週一）共12天，全線加開各級列車共計302班。其中包含東部地區實名制列車8班、彰化—台北—花蓮EMU3000型自強號列車20班、南港—彰化普悠瑪號直達車14班、七堵－潮州EMU3000型自強號半直達車8班、海線七堵－彰化EMU3000型自強號列車8班、七堵—鳳山EMU900型區間快車18班、湖口—台北—台東EMU900型區間快車18班。

另外，為加強疏運旅客，明年1月23日至2月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

此外，明年1月25日（週六）起到2月2日（週日），西部幹線117、146、133、145次計4班次；1月26日（週日）起至2月3日（週一）108、120次計2班次EMU3000型自強號自由座車廂由6節（第4至9車）調整為3節（第9至11車），另第6車新增騰雲座艙。

114年春節連續假期車票自今年12月26日（週四）0時起開放東部幹線對號列車，包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車訂票，12月27日（週五）0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂到114年2月3日的乘車票。

另外，東線實名制列車班次，在今年12月28日（週六）0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另外，花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。相關加開列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

台鐵春節疏運將從26日起陸續開放訂票。（台鐵提供）

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