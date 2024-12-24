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    首頁　>　臺北市

    紗帽山寒風冷雨中騎車 騎士暫停路旁竟倒地猝死

    楊男機車停放在路旁。（記者王冠仁翻攝）

    楊男機車停放在路旁。（記者王冠仁翻攝）

    2024/12/24 11:06

    〔記者王冠仁／台北報導〕65歲楊姓男子昨天騎乘機車，行經台北市北投區紗帽山附近要返回住家，期間他忽然身體不適，將機車暫停路旁休息，沒料到下一秒就昏迷倒地。半小時後有民眾路過報警，救護人員到場時發現他已無生命跡象，且肢體僵硬、明顯死亡；警方調閱監視器畫面，發現當時只有他一輛機車行經，排除車禍與外力介入，研判他可能是因為天氣過度寒冷而猝死。

    北市警北投分局在昨天晚上6時27分接獲報案，民眾聲稱在紗帽路上有機車騎士路倒；警方與救護人員先後到場，救護人員發現該名騎士已經明顯死亡，警方也查出死者是住在附近的楊姓男子。

    警方起先以為是發生肇事逃逸的車禍，但經調閱監視器畫面追查，發現昨晚6時許，楊男騎機車行經紗帽路附近時，疑因身體不適，忽然將機車停放在路旁，沒料到下一秒他就昏倒在地。且當時前後只有楊男一輛機車行經該處，警方因此排除車禍肇逃的可能性。

    警方說，楊男平時跟母親同住在紗帽路住處，案發地點離其住家只有數百公尺處，沒想到居然自此天人永隔。警方懷疑楊可能因天冷猝死，但詳細死因仍有待後續刑事相驗來進一步釐清。

    楊男倒地猝死。（記者王冠仁翻攝）

    楊男倒地猝死。（記者王冠仁翻攝）

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