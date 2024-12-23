北檢應訊戴智慧眼鏡？ 陳宥丞：應訊未戴、受訪時才戴

陳宥丞今（23）日澄清，指應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束接受媒體訪問時配戴。（資料照）

2024/12/23 18:41

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北檢追查柯文哲假帳案傳喚陳宥丞 四叉貓抓包他疑戴智慧眼鏡

〔記者何玉華／台北報導〕北檢偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳案，發現民眾黨疑似用「網紅帶貨」手法，向選民募款再從中抽佣分潤，上週五傳喚民眾黨台北市議員陳宥丞到案說明，網紅「四叉貓」劉宇質疑陳宥丞出庭配戴的眼鏡疑似為智慧眼鏡，可錄影、錄音、通話；陳宥丞今（23）日澄清，指應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束接受媒體訪問時配戴。

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檢方清查柯文哲政治獻金假帳案相關金流發現，民眾黨立院黨團主任陳智菡、北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、陳世軒等人利用個人名氣吸引民眾捐政治獻金，上週五傳喚陳宥丞說明；四叉貓22日在社群平台分享陳宥丞當天出庭的新聞畫面，指陳宥丞戴的黑色粗框眼鏡是「Meta智慧眼鏡」，擁有1200萬像素超廣角鏡頭的拍攝錄影錄音、勝過藍芽耳機的清晰通話、AI語音助手等功能，售價約莫1.5萬上下。

陳宥丞今天澄清未否認眼鏡特色及價值，但強調應訊過程均未配戴該眼鏡，僅在應訊結束後於接受媒體訪問時配戴；審訊過程檢調都有錄音錄影，可證明並未使用。

陳宥丞也說明，Ray-Ban Meta智慧眼鏡設計上具備嚴格的隱私保護機制，在啟動拍照或錄影功能時，鏡框上的指示燈會亮起，拍照時還伴隨快門聲，以確保所有人的個人隱私不受侵犯，因此於審訊期間更無可能啟用任何存證功能。強調應訊全程配合檢調，所有行為均符合規範。

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