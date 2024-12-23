替代役墜樓亡 前員工爆「霸凌經歷」 台達電喊告引眾怒又關留言

台達電1位研發替代役16日不幸墜樓身亡，事後有一名台達電前員工在網上發文指控，跟該名研替生有類似遭遇，台達電今日正式提告1位黃姓離職員工。（資料照）

2024/12/23 20:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台達電一名25歲的彭姓研發替代役男子疑遭職場霸凌，於本週一在公司總部墜樓身亡。事後，有一名台達電前員工在網上發文指控，跟該名研替生有類似遭遇。對此，台達電火速發聲明喊告，引起網友不滿，紛紛留言痛罵。

彭男畢業於清華大學，為家計放棄學業，於台達電擔任研發替代役，卻在生命最燦爛的年紀結束生命。怎料，網路上隨即流出內部員工對話截圖，指控彭生前疑似因考績不佳及主管霸凌承受巨大壓力，更在墜樓前於大樓內情緒失控大吼大叫。

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事後，一名台達電前員工在PTT發文揭露，自己遭受不當對待的經歷，並指控公司存在霸凌行為。他控訴，曾於試用期內被人資與主管聯手逼迫簽自願離職單，並遭受多次言語恐嚇及精神壓迫，甚至一度被剝奪基本權利如用餐及上廁所。

對此，台達電表示，對於失去這位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心，對此不幸事件，已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業，也在事件發生當日同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，盡最大可能還原真相。

台達電解釋，對於網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責。此匿名發文者經調查為台達黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定之三個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期内以合法程序終止其聘僱合約。

台達電指出，這位發文者在網路散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資的行為，已強烈損害公司商譽以及員工個人名譽，今日台達已對其正式提出妨害名譽的刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。

然而，聲明不僅未能平息眾怒，反而引來網友紛紛留言痛批，「霸凌的事不查，告人倒是手腳很快」、「原來只是要告人，那霸凌的人資呢」、「人命比較重要？還是處理爆料者才是重點？」、「好大的官威啊！」、「不覺得你們有痛失優秀員工的感覺」、「怎麼感覺這篇重點在對離職員工提告」。

面對輿論壓力，台達電選擇開啟臉書「限制留言功能」，限制陌生人留言，僅允許分享功能，且未回應任何網友的疑問。

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面對輿論壓力，台達電選擇開啟臉書「限制留言功能」。（圖擷取自臉書）

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