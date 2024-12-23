暖暖過耶誕！週三各地高溫上看25度 下一波冷氣團襲台低溫時間曝

一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2024/12/23 16:44

〔記者林志怡／台北報導〕本週即將迎來耶誕佳節，跨年夜也緊隨其後。中央氣象署指出，週三的耶誕節當日將是本週天氣最好的時期，各地高溫可達25度，且各地多是多雲到晴的好天氣，但隨即會有另一波冷氣團影響台灣，雖下週一就會減弱，但跨年夜前可能還會有東北季風南下，造成迎風面地區雲量、水氣增加。

中央氣象署預報員黃恩鴻說明，明日台灣仍受到南方水氣影響，各地多雲時陰、偶有零星雨，但下半天起水氣將明顯減少，週三耶誕節當天將是一週內最溫暖、水氣最少的時期，各地白天高溫可達24-25度，南部部分地區高溫可達26-27度，且僅東半部有零星雨，其他地區為多雲到晴，可見陽光。

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黃恩鴻指出，週四起因另一波冷空氣南下、東北季風增強，迎風面的北台灣白天高溫略有下降，但對其他地區影響不大，直到週五、週六、週日3天，持續受到大陸冷氣團影響，各地溫度明顯下降，北台灣整日寒冷，其他地區早晚寒冷，白天舒適。

這波冷氣團的最低溫將發生在週日清晨，中部以北、宜蘭地區低溫僅12-14度，南部、花東地區約14-15度左右，且本週後期比較偏乾冷的天氣，有局部輻射冷卻影響，氣溫可能更低一些。

下週一起大陸冷氣團會稍微減弱，氣溫再度回升，各地也恢復各地多雲到晴，只有東半部有零星降雨的天氣型態，目前還無法確定跨年當天的天氣狀況，但目前預估31日（週二）晚間起會有另一波東北季風增強，雖溫度上變化可能沒那麼快，但迎風面地區雲量、水氣可能增加。

短期降雨評估圖。（圖為中央氣象署提供）

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