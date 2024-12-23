限速20與30公里！北市首處行人優先區、通學區完成

交通友善區內以延伸轉角標線型人行道縮小路口，使車輛因道路縮減自然而然減速慢行。（台北市交通局提供）

2024/12/23 16:43

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市今年於大安區大學里首創「交通友善區」頗受好評，已有19里表達參與意願，目前有3里施工中、10里規劃中。而北市第1處「行人優先區」近日也於信義區嘉興里啟用，於優先區內車輛限速20公里，且不得按鳴喇叭，行人可在道路全寬通行，不一定要走行穿線。此外，松山區民權國小首座「通學區」也已完成，範圍內限速30公里。

《行人交通安全設施條例》10月上路，新增「行人優先區」等設置規定，台北市交通局主任秘書劉嘉祐表示， 以嘉興里嘉興街175巷9弄為例，當地停車需求高，無法塗銷路邊停車格設置標線型人行道，因此設置「行人優先區」，在保留路邊停車狀況下，讓行人獲得最大的保障。劉嘉祐指出，行人可於行人優先區道路全寬行走，車輛必須讓行，且不能按喇叭。

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交通局局長謝銘鴻補充，以往減速丘有車輛行經噪音大、易龜裂不耐久的問題，交通局與新工處合作，在嘉興里行人優先區嘗試採用瀝青減速丘，為台北市第1處，希望能解決上述問題。

台北市借鏡新加坡銀髮區於大安區大學里設置第1個「交通友善區」，以變形車道降低車速，友善區內限速20公里。第2個在龍泉里，將以延伸轉角標線型人行道縮小路口，使車輛因道路縮減自然而然減速慢行，並增設減速丘。劉嘉祐指出，相關措施的車輛降速效果顯著達26%，行人步行面積增加690平方公尺，里內交通事故也減少22%。

松山區民權國小為台北市第1所通學區示範學校，通學區範圍為民權東路四段、新中街、富錦街及三民路所圍區域，謝銘鴻表示，希望讓學童走在學校周邊能安全通行，通學區有專屬牌面，區內原則上限速30公里，並設置行人庇護島、退縮行穿線、順平人行道並在行穿線加上彩色標記。

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