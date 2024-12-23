車廂驚見大型紙箱擋門 高鐵公布監視器畫面

高鐵21日北上624次列車，有外籍旅客攜帶2個大型紙箱上車，影響車廂出入通道。（台灣高鐵公司提供）

2024/12/23 16:20

〔記者蔡昀容／台北報導〕高鐵21日北上624次列車，有旅客帶大型紙箱上車，並阻擋車廂出入通道，引起其他乘客不滿，呼籲乘客要有公德心。台灣高鐵公司今（23日）調閱車廂監視器，確認紙箱是由2名外籍旅客攜上車，呼籲勿以大件物品阻擋車道門，乘客若發現影響乘車安全，請立即向列車組員反映，組員會即時處理。

有乘客反映，21日搭高鐵發現2個尼龍束帶綁縛紙箱阻擋車廂出入口，影響出入及逃生動線，相當離譜，呼籲旅客要有公德心，高鐵可考慮加開貨物車廂，不然就嚴格執行乘車規則，別讓超材積（尺寸）的物品上車。

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對此，高鐵公司今天調閱車廂內監視影像，確認是2名外籍旅客各攜1個紙箱上車，總共2個紙箱。高鐵表示，單件紙箱符合高鐵尺寸規定，但嚴禁以物品阻礙通道。

高鐵說明，列車人員未接到旅客反映有車門遭阻擋致無法上下車；民眾若發現影響乘車安全情形，請立即向列車組員反映以利即時處理。高鐵也強調，列車組員發現影響通道的物品都會主動要求旅客移開，若拒不配合，將立即停止運送，要求旅客自最近車站下車。

依照高鐵乘車規定，旅客每人隨身攜帶物品，每件長度不得超過150公分，且長、寬、高之和不得超過220公分、總重量不得超過40公斤。高鐵呼籲旅客配合遵守，更勿以大件物品阻擋車廂走道門，避免影響其他旅客進出。

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