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    醫美業務假冒台大醫吃人妻被分手 硬上18次判刑792個月賠142萬

    孫姓醫美業務假冒台大醫吃人妻，被分手竟硬上18次；北院刑庭依18個強制性交罪對孫判刑各3年8月、共792個月，再判他應賠償142萬餘元給人妻。（資料照）

    孫姓醫美業務假冒台大醫吃人妻，被分手竟硬上18次；北院刑庭依18個強制性交罪對孫判刑各3年8月、共792個月，再判他應賠償142萬餘元給人妻。（資料照）

    2024/12/23 16:10

    〔記者溫于德／台北報導〕孫姓醫美業務冒稱台大醫師，成功追求一名人妻並詐騙40萬餘元，後來人妻想結束不倫，孫竟以揭發婚外情相脅，多次性侵得逞。台北地院刑庭審結，依18個強制性交罪對孫判刑各3年8月、共792個月，另2個詐欺罪各判得易科罰之刑4月；民事部分，孫近期再遭判賠142萬餘元。刑、民均可上訴。

    判決指，孫男向人妻謊稱自己是整形外科醫師或麻醉師，曾在台大、馬偕等醫院工作，成功將人追求到手後發生性關係。然他明知自己並未罹患大腸癌，卻以治療費龐大為由，向人妻詐騙40萬餘元，再以脊椎疾病需支付電療費用為藉口，騙走5000元。

    後來人妻想到自己已婚身份，決定拒絕往來，並傳訊息「你可以還我40萬嗎？」、「我覺得你一下子太侵犯我生活了」、「太快了 我不太舒服」等語；但拒絕分手的孫男，或當面或傳訊息稱：「如果妳離去，就要把妳婚外情的事情講出去」，並以結束人妻家人的生命相脅。

    孫男還發現人妻擔心不倫戀曝光，前年6月起18度逼人妻到摩鐵發生性關係；去年1月中，孫男又威脅要結束人妻家人的生命，使人妻幾乎崩潰，終向丈夫坦白外遇並報警處理。

    孫男到案只坦承犯詐欺罪、否認性侵，堅稱雙方是合意性交。然北院刑庭根據人證、物證，認定孫男犯18個強制性交罪，各判刑3年8月、共792個月，他另犯2個詐欺罪各被判刑4個月、各得易科罰金12萬元；民事部分，北院近期再判他應賠償142萬餘元給人妻。

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