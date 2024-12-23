下載中國網站盜版遊戲、音樂販售侵權逾3億 2嫌撈350萬被逮

警方前往朱嫌住處搜索，查扣筆記型電腦、隨身碟等證物。（記者陸運鋒翻攝）

2024/12/23 16:07

〔記者陸運鋒／台北報導〕戴姓及朱姓男子分別在中國網站購買盜版遊戲及音樂，並上架網路販售，而消費者購買後，2人再將盜版遊戲、音樂數位檔案存放隨身碟出貨，或是存放雲端硬碟讓消費者下載，刑事局日前接獲檢舉前往2人新北市住處搜索，查扣侵權市值逾3億元等證物送辦，警方於今日公布查緝影像。

警方調查，刑事局日前接獲檢舉，有網拍業者在知名網拍平台販售大量盜版電腦程式著作及音樂著作，當中包含「三國群英傳」、「天堂」等近百款遊戲軟體，以及中、英、台語等近5千首音樂。

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刑事局智慧財產權偵查大隊循線追查後，今年6月持搜索票兵分二路前往新北市三重及蘆洲區搜索，查獲28歲戴姓及35歲朱姓男子，另扣得行動硬碟2個、筆記型電腦、隨身碟229個、GOOGLE雲端硬碟帳號存取權限1個。

據指出，從事菜販工作的戴嫌熱愛電腦單機遊戲，今年初發現中國淘寶網站可購買盜版三國群英傳等遊戲，便以200至700元價格購入，而他還可以在遊戲後台竄改原始碼，讓玩家獲得獲得稀有寶物，或是提升等級等客製化服務，最後再上架到蝦皮網站以800元左右販售，不法所得約100萬元。

此外，從事網路零售業的朱嫌則從去年6月開始以1千元加入中國遊戲論壇，之後向中國賣家購買盜版遊戲及音樂，再以400至800元於網路販售，其中還有知名歌手周杰倫、張惠妹等盜版音樂，一首歌則以70元販售，一年來不法所得約250萬元。

警方指出，戴、朱2人侵權市值高達3億240萬餘元，影響商標權人及著作權人權利甚鉅，警詢後，將2嫌依違反商標法及著作權法罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

警方呼籲，消費者應避免透過來源不明管道取得遊戲軟體及音樂著作，應向原廠直營或官方授權銷售管道購買，切勿以身試法，將持續加強查緝侵害智慧財產權案件，確保商標權人、著作權人及消費者權益。

警方前往朱嫌住處搜索，查扣隨身碟等證物。（記者陸運鋒翻攝）

警方前往嫌犯住處搜索，檢視侵權紀錄。（記者陸運鋒翻攝）

警方持搜索票進入戴嫌家中搜索。（記者陸運鋒翻攝）

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