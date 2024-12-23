「戰後語言政策與人權議題」特展 揭示本土語言保存危機

總統府資政姚嘉文參加特展開幕記者會，揭示獨尊國語政策對台灣人民的壓迫。（記者陳奕劭攝）

2024/12/23 15:45

〔記者陳奕劭／新北報導〕「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起至明年8月31日在白色恐怖景美紀念園區展出，透過場景重現、實體文物與影音互動體驗等方式，讓沒有經歷「國語政策」時期的青年學子，了解本土語言的傳承危機，喚起大家對於母語保存重要性的認知。

人權博物館館長洪世芳表示，本次特展聚焦台灣語言政策的歷史演變，探討從日本殖民統治（1895–1945）推行日語的皇民化運動，到戰後威權統治（1945–1992）獨尊「北京話」，揭示政府在兩次「國語運動」中，如何透過教育、政策、法規等手段，壓抑方言的發展，並以白色恐怖政治受難者為例，呈現語言政策對個人與族群的壓迫，反思母語的消逝與傳承危機。

請繼續往下閱讀...

洪世芳介紹，特展橫跨日治時期的日語推行、戰後「國語」政策的獨尊，和當代推動多元國家語言傳承的努力，涵蓋「日治時期國語運動」、「在學校說國語，學ㄅㄆㄇㄈ」、「受到語言政策壓迫的白恐政治受難者」、「『母語』被禁的日常」、「我的語言日常」、「社會運動帶動母語保存文化」及「大家一起保護母語」等六大單元。透過場景重現、實體文物與影音互動體驗等展示手法，引發民眾共鳴。

總統府資政姚嘉文表示，政府戰後推出獨尊國語運動，但台灣人不懂北京話，外省人不會說台語，導致許多誤會與冤假錯案發生，他不反對所有人學同一種語言，但絕對反對禁止所有人講自己的母語。

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，探討從日本殖民統治推行日語的皇民化運動。（記者陳奕劭攝）

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，分享當代推動多元國家語言傳承的努力。（記者陳奕劭攝）

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，反思政府如何打壓台灣方言發展。（記者陳奕劭攝）

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，民眾參觀展覽感觸很深。（記者陳奕劭攝）

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，揭示國民政府獨尊「北京話」，打壓方言發展過往。（記者陳奕劭攝）

「請說國語？！戰後語言政策與人權議題」特展即日起展出，揭曉政府透過教育、政策、法規等手段，壓抑方言發展。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法