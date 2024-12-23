中國量產假訊息對台認知戰 學者：適度管制中國資金抵禦

民進黨中國部23日舉辦「被染紅的訊息－中國對台認知作戰」座談會，政大國發所所長黃兆年出席發言。（記者塗建榮攝）

2024/12/23 14:58

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中國部今舉行「被染紅的訊息，中國對台認知作戰」 座談會，黑熊學院共同創辦人何澄輝指出，中國認知戰透過深偽技術、AI生成式大量產出「製造成本低、查證上困難」的假訊息，在關鍵訊息部分造假或偷渡，讓假訊息識別變得困難，台灣應強化「真實揭露」、提高警覺；政大國發所所長黃兆年建議，台灣必須降低中國的影響力操作，強化民主體質與韌性，透過適度管制中國資金等四大方向抵禦中國數位威權主義。

民進黨中國部主任吳峻鋕指出，中國國家主席習近平2013年掌權後就為資訊戰準備，台灣也是最早遭受認知作戰攻擊的地方，近年感受到中國越來越嚴重的滲透作為，但台灣絕非特例，美國時任眾議院議長裴洛西訪台期間，台灣許多校園網路與基礎設施遭中國網路攻擊；美國、英國、德國、韓國、澳洲、紐西蘭等國都有遭受中國網路或資安攻擊的案例，顯示中國正鎖定各民主國家的關鍵基礎設施攻擊，甚至試圖直接介入其民主選舉。

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黃兆年認為，中國的資訊作戰與影響力操作是「數位威權主義」向外擴張的「冰山一角」，本質上是「威權強國」在全球與區域為內對民主整體展開地緣政治爭霸。中國藉由不對稱的資訊獲取，取得安全、經濟與宣傳等場域的競爭優勢；再藉由直接傳播假訊息、收買在地協力者、偏差資訊激發受眾自發傳播等「不對稱的資訊輸出」，取得輿論戰場的競爭優勢，如散佈「疑美論」分化台灣與民主盟友關係、散播「疑賴論」破壞台灣民眾對民選政府信任等。

黃兆年建議，台灣可以透過四大方向抵禦中國的數位威權主義擴張，包含禁止向中國出口某些關鍵技術與零組件、加強台灣的資安防範（禁止進口與使用某些中國的軟硬體設備）、適度管制中國資金與資訊與「透明化」措施、強化台灣的資金自主性與資訊多元性，透過降低中國的影響力操作、強化台灣的民主體質。

何澄輝也指出，21世紀的戰爭重點轉變為對「太空、網路與心理」3種空間的「奪取」，中國認知戰透過「短、平、快」特性的大量資訊輸出，配合深偽技術、AI自動生成式內容的運用在網路、自媒體、社群網站持續擴散，逐步影響目標群體的認知，產出大量「製造成本低、查證上困難」的假訊息，未必全部造假，只要在「關鍵訊息」部分造假或偷渡，即能讓這些假訊息的識別變得更困難、也更容易被吸收。

何澄輝建議，台灣可以用「真實揭露」的方式來處理相關問題，對於中國官方傳播，或敏感、爭議訊息進行標注並附上查證管道，也需要透過法制化建立制度保障，這也需要專責單位進行研究、預警與反制。除了社會共識外，還需要教育的投入，重點是提升全民的警覺、媒體釋讀能力與民主價值認同。

會中也邀請2名學生分享經驗，東吳大學社會學系陸羽軒指出，許多大學生會使用小紅書、抖音等中國的APP，進而開始使用中國用語、生活用品，也逐漸被引導特定的關注議題，中國也藉由在台灣校園中各種的「兩岸交流」活動，達到宣傳「被統一沒什麼不好」等認知。國立台灣科技大學材料科學與工程系大四生彭浩哲則觀察到，中國透過對「九二共識」等關鍵字的重新定義與協力宣傳、利用人民對特定議題的焦慮或憤怒等，來升高台灣社會內部的對立與衝突，讓民眾更容易接受偏頗的親中宣傳。

民進黨中國部23日舉辦「被染紅的訊息－中國對台認知作戰」座談會，台科大學生彭浩哲（右起）、東吳大學學生陸羽軒、黑熊學院共同創辦人何澄輝、政大國發所所長黃兆年、民進黨中國部主任吳峻鋕出席發言。（記者塗建榮攝）

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