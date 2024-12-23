立院交委會凍結交通部營業基金27億 籲應積極督促台鐵

立法院交通委員會23日審議交通部單位預算。（記者蔡昀容攝）

2024/12/23 15:01

〔記者蔡昀容／台北報導〕立法院交通委員會今（23日）審議交通部單位預算。針對279億1623萬元的營業基金，多名立委提案，交通部應積極督促台鐵公司提出票價合理化方案、改善列管項目、加強新車驗收並提出交車時程、改善新式列車資訊看板等，併同桃機工程延宕提案，決議凍結10％營業基金，約27億元。

台鐵票價凍漲近30年，公司化後積極研議調漲票價，但直至今年底仍未提出方案，尚待董事會通過並提報交通部。交通部長陳世凱先前表示，農曆春節之前不會漲，但年後應「務實討論」，讓台鐵公司營運正常化。對此，徐富癸提案，為督促交通部盡速提出票價合理化方案，主張凍結1億元。

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魯明哲提案，台鐵還有17件安全改革、1件組職改革、1件營運改革尚未解除列管，交通部應積極督導完成後續改善，主張凍結1億元。

翁曉玲提案，2018年普悠瑪案台鐵總體檢報告仍有19項未解除列管，運安會調查報告建議改善事項仍有4項改善中；2021年太魯閣事故運安會調查報告建議改善事項還有1項列管改善；針對今年4至7月落石、土石流導致列車出軌的採行措施也待辦理，主張凍結5000萬元預算。

李昆澤提案，台鐵公司曾發生新購車輛故障，交通部應督促台鐵公司就新車驗收、原廠保固等作為加強辦理，以保障鐵路運輸安全，並針對後續交車提出具體時程，主張凍結營業基金裡「台鐵整體購置及汰換車輛計畫」99億4100萬元的10％。

李昆澤也另提案，今年受颱風等影響，部分軌道被土石侵入導致中斷，交通部應督促台鐵公司提出因應極端氣候的具體方案，主張凍結營業基金裡「台鐵軌道結構安全提升計畫」8億5000萬元的10％。

許智傑則提案要求交通部針對台鐵公司營業所需基礎設施重置計畫提出規畫管理及評估效益，主張先凍結1億元。另車輛維修計畫暴增三倍，交通部應提出規畫管理及評估效益，主張凍結3億元。

陳素月提案，去年底台鐵全線共241座車站，營運里程共1065公里，各站皆設有列車資訊看板，台鐵預計2025至2027年分批更新其中219案新式列車資訊看板。台北車站已設置新型看板，卻被民眾反映比舊看板更不直觀，例如顯示器取消車種欄目、把車種放在備註欄，要等15秒才會顯示，導致很多乘客拿車票卻找不到搭乘車的情況，主張凍結5000萬元。

林沛祥另提案，桃園國際機場工程延宕時間過長，並發生勞工問題，主張營業基金中「桃機公司」70億元凍漲50％。何欣純提案，桃機屢傳移工失聯，影響工程進度，主張凍結5000萬元。

交通委員會併同各案後討論決議，279億1623萬元營業基金，凍結10％，交通部提出書面報告之後，始得解凍。

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