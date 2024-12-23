代理教師應採計職前年資 全教產籲教育部及早規劃

全教產今發聲明指，憲法法庭判決「代理教師不採計職前年資」違憲，教育部應及早規劃解決。（全教產提供）

2024/12/23 14:56

〔記者林曉雲／台北報導〕憲法法庭於今（113）年8月9日判決「代理教師不採計職前年資敘薪」違憲，該規定1年後須失效。全國教育產業總工會今發聲明指，近日一直有代理教師詢問「是否要等中央修法才能提敘職前年資」，有關代理教師不採計職前年資，亦於合格代理教師與專任教師間出現「同工不同酬」差別待遇現象，教育部應及早規劃解決。

全教產理事長林碩杰表示，根據教師待遇條例第9條第1項規定，公立學校教師於職前曾任下列職務且服務成績優良之年資，按年採計提敘薪級至所聘職務等級最高年功薪：三、中小學教師曾任代理教師年資，每次期間3個月以上累積滿1年者，提敘1級；憲法法庭判決也認為，合格代理教師職前年資提敘事項具全國一致性，應由中央（教育部）訂定具體規範。

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林碩杰表示，目前台北市、新竹縣及桃園市的代理教師敘薪已採計職前年資，由於資深者年薪約可增加數十萬元，資深代理教師將棄低取高，朝這些縣市的學校擠，不同縣市間恐將展開搶人大作戰；而採計職前年資將會增加財政負擔，所以未來財政困難的縣市無法提早實施，恐將於搶人大作戰中落敗。

林碩杰指出，學年度開始於8月1日，教育部不該於明（114）年8月9日才開始實施新版代理教師提敘的相關辦法，為保障代理教師權益、創造完善教育環境，教育部應於明年8月1日前、甚至明年2月1日（新學期）前公布實施，讓長期代理教師能得到提敘權益的保障。

此外，全教產認為，正式教師有考核獎金、暑假不支薪的外籍英語教師也有考核獎金，但是本土代理教師卻沒有，代理教師與正式教師應同工同酬，應給予代理教師考核及考核獎金，而代理教師的病假少14天、喪假（父母、配偶死亡）少5天、其他喪假少2至3天，包括免費健檢及相同的請假天數等均應到位，以平等勞動條件吸引留住優秀師資，保障代理教師權益。

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