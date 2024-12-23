財劃法通過台中獲配款增幅六都第4 綠營憂未來看不到雙北車尾燈

江肇國指財劃法通過，台中獲配款增幅排六都第4，綠營憂長此已往將被雙北遠拋在後。（記者蘇孟娟攝）

2024/12/23 14:43

〔記者蘇孟娟／台中報導〕財劃法修正通過，台中市未來將可新增獲配262億元，獲配增幅僅排六都第4，多名民進黨議員今在議會質疑，台中獲配款遠遜於雙北，台中未來20年進步將被雙北遠遠拋開，市府還在為多200多億沾沾自喜，要求台中市長盧秀燕要有態度，甚至建議重修法；國民黨議員則批若民進黨議員嫌台中分配金額太少，應去檢討綠營立委不爭取地方分配金額，反在議會質疑市府，根本矛盾；盧秀燕稍早則已回應雖分得不多但珍惜。

江肇國質疑，這次立法院修財劃法過程毫無程序正義可言，沒收討論、胡亂表決，更可惡的是未讓台中市府有機會在委員會及立院中有機會表達，甚至跟盧秀燕友好的台中市立委在立院「只負責打架」，不負責條文，直到表決前才看到條文，就連貴為立院副院長、要選台中市長的江啟臣也是在表決時根本不知條文內容及試算結果。

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江肇國說，這種立法結果犧牲的是台中市民的權益，市府不應為了未來多260億沾沾自喜，因為台中市民平均獲分配稅款僅2.47萬元，比台北市少了2萬。

他說，上次財劃法修正已是20多年前，這次修法將讓台中市跟雙北的距離再度拉開，若以這種分配額度再走20年，台中將被雙北遠遠拋在後面，無法接受這種不公平、不合理的修法內容，他呼籲大會決議針對這次荒腔走板的修法結果呼籲立院重新修法。

黃守達也支持江肇國要求市議會要展現自己的態度，尤其交通部已表態未來中央預算受影響，可能導致重大交通建設延遲，台中市正要興建捷運藍線，民眾均關注是否因此受到影響，但盧秀燕僅會說「分得不夠但會珍惜」，要如何珍惜，身為一市之長應向市民保證未來藍線不會受影響。

陳俞融也不滿，大家都看到這次財劃法修正對台中不公不義，資源分配失正當性，更無法減輕城鄉差距，對此盧秀燕的態度很重要，尤其台中獲得的款項增幅是六都倒數第3，未來增加的262億要如何用，明年是在現有編列的預算直接加上262億等，大家一頭霧水，應清楚說明不要迴避。

陳淑華強調，初估台中市分配到262億餘元，增幅在六都中列第4位，人均分配稅款僅僅2.47萬元僅位列六都倒數第2，整個財劃法修正後台中市所分配的稅款算是較低的，也對台中市不盡公平，中央今年補助台中市經費高達530億元，遠高於增加的統籌分配稅款，憂獲配金額不多，未來中央補助台中的預算更因此產生排擠作用，得不償失，建議議會有必要召開臨時會，促市政府報告如何編製這262億元的預算。

不過，國民黨議員楊大鋐質疑綠營不符臨時動議程序，議會國民黨團書記長黃馨慧說，財劃法通過後，台中財政預算每年可增加262億元，等於能每年蓋大巨蛋加一座綠美圖，或是每4年可以建一條捷運路線，這樣不好嗎，且財劃法修法是中央職權，民進黨市議員若嫌台中分配金額太少，不檢討綠立委不爭取地方分配金額，卻在議會質疑市府，顯得十分矛盾。

黃守達質疑台中才獲配增262億，市長說珍惜，要怎麼珍惜。（記者蘇孟娟攝）

財劃法通過，台中獲配款增幅排六都第4，綠營憂長此已往將被雙北遠拋在，要求市府拿出態度。（記者蘇孟娟攝）

國民黨議員批綠營不滿意獲配金額數應向綠營立委抗議，質疑市府根本矛盾。（記者蘇孟娟攝）

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