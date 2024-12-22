為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    慶祝台瓜建交90週年 101點燈國旗牽手圖案

    台北101大樓點燈投射出，台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

    台北101大樓點燈投射出，台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

    2024/12/22 19:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與瓜地馬拉今年建交滿90年，中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館今（22）日晚間6點至10點，在台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」等祝賀字樣，與台瓜國旗牽手圖案，向國際展現雙方堅定的外交情誼。

    瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）於點燈儀式致詞表示，台瓜邦誼互利，且雙方在社會、民主法治、人權等面向享有相同的原則，已是互相尊重的夥伴關係。

    艾特維也說，他要代表瓜地馬拉政府與人民，對台灣過去90年為瓜國提供的幫助與合作致上深深的謝意；「90年說起來很容易」，但當要面對實際環境，並不斷強化、成長雙邊關係時，就不一樣了，期盼兩國邦誼長久。

    外交部長林佳龍致詞表示，台瓜是堅實盟友，在過去11個月，兩國之間一系列的高層互訪，展現了台瓜的強健關係。

    林佳龍指出，台灣與瓜地馬拉共享自由與民主價值，並在過去幾年於醫療保健、經濟、貿易、人才培育、基礎建設等領域密切交流，距離並沒有減弱台瓜情誼，兩國將持續合作應對挑戰，共創繁榮。

    林佳龍也感謝瓜地馬拉政府在國際社會為台灣強力發聲，並支持台灣國際參與，讓台灣能向世界伸出援手、讓世界看到台灣。

    林佳龍表示，我國珍視與瓜地馬拉的邦誼，也將持續與夥伴深化合作，並擴大民主國家的合作，期許能為區域穩定、繁榮、發展做出貢獻。

    台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」祝賀字樣。（記者方賓照攝）

    台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」祝賀字樣。（記者方賓照攝）

    台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」等祝賀字樣，與台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

    台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」等祝賀字樣，與台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

    「台灣瓜地馬拉歡慶建交90週年」101點燈，由外交部長林佳龍、瓜地馬拉駐台大使艾特維主持儀式。（記者方賓照攝）

    「台灣瓜地馬拉歡慶建交90週年」101點燈，由外交部長林佳龍、瓜地馬拉駐台大使艾特維主持儀式。（記者方賓照攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播