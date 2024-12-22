慶祝台瓜建交90週年 101點燈國旗牽手圖案

台北101大樓點燈投射出，台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

2024/12/22 19:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與瓜地馬拉今年建交滿90年，中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉駐台大使館今（22）日晚間6點至10點，在台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」等祝賀字樣，與台瓜國旗牽手圖案，向國際展現雙方堅定的外交情誼。

瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）於點燈儀式致詞表示，台瓜邦誼互利，且雙方在社會、民主法治、人權等面向享有相同的原則，已是互相尊重的夥伴關係。

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艾特維也說，他要代表瓜地馬拉政府與人民，對台灣過去90年為瓜國提供的幫助與合作致上深深的謝意；「90年說起來很容易」，但當要面對實際環境，並不斷強化、成長雙邊關係時，就不一樣了，期盼兩國邦誼長久。

外交部長林佳龍致詞表示，台瓜是堅實盟友，在過去11個月，兩國之間一系列的高層互訪，展現了台瓜的強健關係。

林佳龍指出，台灣與瓜地馬拉共享自由與民主價值，並在過去幾年於醫療保健、經濟、貿易、人才培育、基礎建設等領域密切交流，距離並沒有減弱台瓜情誼，兩國將持續合作應對挑戰，共創繁榮。

林佳龍也感謝瓜地馬拉政府在國際社會為台灣強力發聲，並支持台灣國際參與，讓台灣能向世界伸出援手、讓世界看到台灣。

林佳龍表示，我國珍視與瓜地馬拉的邦誼，也將持續與夥伴深化合作，並擴大民主國家的合作，期許能為區域穩定、繁榮、發展做出貢獻。

台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」祝賀字樣。（記者方賓照攝）

台北101大樓點燈投射出「歡慶建交90週年」等祝賀字樣，與台瓜國旗牽手圖案。（記者方賓照攝）

「台灣瓜地馬拉歡慶建交90週年」101點燈，由外交部長林佳龍、瓜地馬拉駐台大使艾特維主持儀式。（記者方賓照攝）

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