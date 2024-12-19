青鳥集結國民黨嗆追星人「瘋子」 黃敬雅：台灣是每個人的本命

公民團體昨晚在國民黨中央黨部前舉辦「濫權立委究責會」，國民黨立委助理謝克洋在追星族上台發言時，在一旁訕笑追星族是「瘋子」。（擷取自臉書）

2024/12/19 19:17

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體昨晚在國民黨中央黨部前舉辦「濫權立委究責會」，國民黨立委助理謝克洋在追星族上台發言時，在一旁訕笑追星族是「瘋子」。對此，復興航空235號班機空難唯一倖存空姐黃敬雅發文說，台灣是每個人的本命，無論是追星、追夢或追求公義，都值得尊重，而那些以訕笑為樂的人，終將明白，這樣的嘲笑不僅傷人，同時更加彰顯出，他們的冷漠、卑劣與無能為力；最後也向追星族致謝，「謝謝你們，我們街頭再相見」。

國民黨強推選罷法、憲訴法及財劃法等3大爭議法案，民間團體昨晚聚集在國民黨中央黨部外抗議，國民黨也架起音響反制，大酸抗議群眾是「側翼團體」，甚至有追星族上台發言時，國民黨立委徐巧芯助理謝克洋還嘲諷，「越大聲越顯得像個瘋子啊」，引發撻伐。

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黃敬雅發文說，公民朋友們昨天集結在國民黨中央黨部外，為他們支持的信念發聲。現場也有不少追星族，這群年輕朋友用他們熱情與行動，詮釋了什麼是關心社會、捍衛民主。然而，國民黨內卻有某些人士竟然對這群民眾大肆嘲諷，訕笑這些追星族是「瘋子」？

黃敬雅指出，如此不尊重與人性泯滅的言行，讓她不禁一直深思，在一個民主社會裡，為什麼有人會對於他人捍衛信念的勇氣，抱以這般刻薄與卑劣？她說，追星族是一群用愛與信仰締造社群的人，他們會在偶像的每場活動中全力地支持，也會因為對音樂、表演或一個笑容而熱淚盈眶。

黃敬雅提到，他們懂得什麼是堅持，什麼是團結，什麼是全心投入去實現夢想，他們總能在平凡的生活中找到無於倫比的熱情，並且勇於去表達自己的情感。也因為如此，他們從不害怕批評，因為他們知道，守護自己的熱愛，是值得驕傲的事。

黃敬雅強調，昨天站出來的追星族，不僅是為偶像，更是為了民主、為了台灣。這些人正以他們的方式告訴社會，「追星的愛與熱忱，可以是一種力量；捍衛家園的信念，更是真正的本命。」

黃敬雅說，國民黨對這樣的群體嗤之以鼻，甚至訕笑他們「瘋子」，這不僅是對追星族的侮辱，更是對整個台灣民主價值的踐踏。他們看不起這群人，但卻忘了，真正可悲的，正是他們這些嘲笑者自身的人格低劣、價值空洞。她說，「我們的本命都是台灣，追星的熱情，是出於愛；集結的行動，是源於信念」。

黃敬雅也說，這群被說是瘋子的人，懂得以熱愛照亮人生，也懂得用信仰守護土地，反觀昨晚的這群國民黨無名小卒，他們用訕笑表達無知，用惡言掩飾他們從兩岸到內政都是一片蒼白的論述。他們專注在嘲笑別人的信念，卻不知自己的卑劣言行，才是真正的「一群瘋子」。

黃敬雅認為，社會需要的是溫暖而堅毅的力量，用行動與信念去守護價值，而這正是昨晚追星族朋友所做的事，而這不也該是每一個台灣公民都應該做到的事嗎？台灣是我們每個人的本命，無論是追星、追夢，或追求公義，都值得尊重；而那些以訕笑為樂的人，終將明白，這樣的嘲笑不僅傷害不了我們，反而更加彰顯出，他們的冷漠、卑劣，與無能為力。

黃敬雅說，守護我們的家園，支持每一顆願意燃燒熱情的心，這才是我們共同的責任，追星族朋友們，謝謝你們，我們街頭再相見。

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