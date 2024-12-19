只差1分！國考連3年落榜 台大法律女問網：還要繼續考嗎？

台灣大學法律學院外觀。（資料照）

2024/12/19 22:19

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國家考試錄取率平均來說都不高，每年很多考生尋求「上岸」，但一次得手的少之又少。一名台大法律系畢業的考生在網路哀嘆，她連續3年參加考試，但每次都以些微差距落榜，甚至為此尋求身心科的幫助，讓她不禁自我懷疑「還要繼續考嗎？」

網友昨（18）日在Dcard發文表示，「大家看到我是台大法律的，會覺得我該很厲害嗎？我也曾經覺得自己應該要厲害，但這個包袱讓我壓力好大」，她透露自己國考已經連續落榜3年，第一次差5分，第二次差1分，第三次差4.5分，感嘆「這樣的台大法，是不是讓你們嚇到了？」

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原Po坦言，她覺得自己已很努力，看過好幾次身心科，但每次考試都差這麼一點點，讓她非常猶豫要不要繼續考下去，更直呼「真的好累，誰能給我一點建議，真的好難受」。

貼文吸引不少台大法律系畢業的過來人回應，「我完全可以懂這種挫敗的心情，今年是我的第五年，依然落榜，周圍的朋友跟學弟妹們也都上榜了」、「台大法的光環真的會壓的令人喘不過氣，有好多時候我都不敢跟別人說自己是台大法律畢業的」、「學妹，我考了八年，今年終於上榜」。

許多網友也提供一些實用的建議，「有試著考其他的公職考試嗎？我考過一次四書、三次高考法制，雖然都是沒上，但我覺得對於累積經驗來說還是蠻有幫助的」、「先顧好心理，不崩潰的人就會考上，崩潰的人一定考不上」、「如果妳已經壓力大到無力承受的話，強烈建議先去工作，不是家教或補習班那種偏向兼職類的工作，而是一份朝九晚五，可以接觸許多同事或客戶的工作」。

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