為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    徐欣瑩仍神隱！陳玉珍率藍委離席 蔡易餘酸：國民黨習慣「戒嚴封鎖」成自然

    立法院內政委員會今（19）日下午排定審查地制法草案，但輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩仍未出現，朝野立委再度爭論不休，委員會再次空轉。（記者叢昌瑾攝）

    立法院內政委員會今（19）日下午排定審查地制法草案，但輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩仍未出現，朝野立委再度爭論不休，委員會再次空轉。（記者叢昌瑾攝）

    2024/12/19 15:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕內政委員會國民黨召委徐欣瑩不僅上午未出席主持會議，下午排審地方制度法修正草案時，徐也遲遲未到場，並委請不具召委身份的同黨立委黃建賓主持會議，引爆在場藍綠立委衝突。提案立委陳玉珍在雙方爭執約15分鐘後，率領國民黨立委離開會議現場，民進黨立委蔡易餘痛批，國民黨「習慣成自然」，在週一「戒嚴成功、封鎖成功」後，現在回不去了。

    立法院內政委員會、司法法制委員會今（19）日下午舉行聯席會議，審查委員國民黨立委陳玉珍、李彥秀、徐巧芯等提案的地方制度法部分條文修正草案。

    據了解，徐欣瑩因為就醫，今日上午、下午皆未出席內政委員會主持會議，卻委請國民黨立委黃建賓坐上主席台，遭民進黨立委質疑違法議事規則，未遵守召委輪值辦法。

    兩黨立委爭執約15分鐘後，提案立委陳玉珍表示，「如果沒有要開會，我要走了，我還有別的會議」，率領一眾國民黨立委離開會議現場，被民進黨立委們嗆「去洗頭」、「講不贏就落跑」。

    民進黨立委蔡易餘表示，召委輪值辦法寫得很清楚，「輪值召集委員不克主持會議時，得商請另一名召集委員對調或代理，開會時，得委請本會委員代理」，由於現在會議尚未開始，只要讓另一名召委張宏陸主持，按照規定來，先宣布現在開始開會，再請黃建賓代理就可以開會了，「搞不懂他們花這麼大的陣仗，只是要來吵架」。

    蔡易餘指出，張宏陸也一直在內政委員會待命，如果國民黨真的想開會，「他就上來講一下」。

    蔡易餘也痛批，國民黨習慣成自然，在週一「戒嚴成功、封鎖成功」後，現在回不去了，現在會議現場有媒體、官員、反對黨，國民黨就不會開會了。

    李坤城則狠酸，國民黨「習慣只開會三分鐘，超過三分鐘他們不知道要開什麼會啦」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播