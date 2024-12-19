徐欣瑩仍神隱！陳玉珍率藍委離席 蔡易餘酸：國民黨習慣「戒嚴封鎖」成自然

立法院內政委員會今（19）日下午排定審查地制法草案，但輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩仍未出現，朝野立委再度爭論不休，委員會再次空轉。（記者叢昌瑾攝）

2024/12/19 15:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕內政委員會國民黨召委徐欣瑩不僅上午未出席主持會議，下午排審地方制度法修正草案時，徐也遲遲未到場，並委請不具召委身份的同黨立委黃建賓主持會議，引爆在場藍綠立委衝突。提案立委陳玉珍在雙方爭執約15分鐘後，率領國民黨立委離開會議現場，民進黨立委蔡易餘痛批，國民黨「習慣成自然」，在週一「戒嚴成功、封鎖成功」後，現在回不去了。

立法院內政委員會、司法法制委員會今（19）日下午舉行聯席會議，審查委員國民黨立委陳玉珍、李彥秀、徐巧芯等提案的地方制度法部分條文修正草案。

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據了解，徐欣瑩因為就醫，今日上午、下午皆未出席內政委員會主持會議，卻委請國民黨立委黃建賓坐上主席台，遭民進黨立委質疑違法議事規則，未遵守召委輪值辦法。

兩黨立委爭執約15分鐘後，提案立委陳玉珍表示，「如果沒有要開會，我要走了，我還有別的會議」，率領一眾國民黨立委離開會議現場，被民進黨立委們嗆「去洗頭」、「講不贏就落跑」。

民進黨立委蔡易餘表示，召委輪值辦法寫得很清楚，「輪值召集委員不克主持會議時，得商請另一名召集委員對調或代理，開會時，得委請本會委員代理」，由於現在會議尚未開始，只要讓另一名召委張宏陸主持，按照規定來，先宣布現在開始開會，再請黃建賓代理就可以開會了，「搞不懂他們花這麼大的陣仗，只是要來吵架」。

蔡易餘指出，張宏陸也一直在內政委員會待命，如果國民黨真的想開會，「他就上來講一下」。

蔡易餘也痛批，國民黨習慣成自然，在週一「戒嚴成功、封鎖成功」後，現在回不去了，現在會議現場有媒體、官員、反對黨，國民黨就不會開會了。

李坤城則狠酸，國民黨「習慣只開會三分鐘，超過三分鐘他們不知道要開什麼會啦」。

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