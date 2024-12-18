台北上海簽智慧醫療MOU 促進數位化轉型、AI合作交流

台北上海雙城論壇17日舉行，台北市長蔣萬安與上海市副市長華源在見證雙方簽署合作備忘錄後握手致意。（記者劉信德攝）

2024/12/18 11:40

〔記者林承鴻／台北報導〕台北上海雙城論壇昨（17日）舉行，台北市衛生局與上海市衛生健康委員會簽署智慧醫療合作備忘錄（MOU），推動醫療數位轉型，提升市民就醫品質，並減輕醫護人員負擔。衛生局表示，雙方將共同發展智慧醫療創新應用，為兩市市民提供更優質、便捷的醫療服務。

北市衛生局說明本次合作備忘錄合作範圍，第一是雙方將分享智慧醫療發展經驗，促進雙方在數位化轉型、智慧醫院、遠距醫療、人工智慧技術發展及其他相關領域之合作與交流。第二是雙方將支持兩市智慧醫療領域專業人員互相觀摩、交流學習，共同發展智慧醫療創新技術。

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衛生局表示，隨著科技快速發展，出生率下降，醫療照顧人力減少，為減輕醫院及醫事人員負擔，照顧方式趨於多元化，智慧醫療已成為全球趨勢。透過科技應用，智慧醫院、遠距醫療、改善民眾就醫的時效與方便性，以及偏鄉醫療的可近性，將醫院與民眾的距離拉近，減少人力耗損。

衛生局期望透過雙方在智慧醫療領域的經驗交流與技術合作，展現共同致力於提升市民健康福祉的決心，並表示未來台北市將持續推動智慧醫療發展，打造更完善的醫療照護體系。

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