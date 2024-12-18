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    「拉開氣結」整復推拿師前後都來指侵女病患 判囚8月定讞

    情境照。

    情境照。

    2024/12/18 11:37

    〔記者張文川／台北報導〕南投縣從事民俗療法30年的賴姓整復推拿師，前年7月遇罹患脊椎宿疾上門求助的婦女，他假借整復推拿技法，戴著手套以手指插入她的下體與肛門性侵，南投地院一審判刑8月；賴男上訴二審辯稱當時被害人的女兒在旁觀，丈夫也在隔壁客廳，他不可能起色心，但二審不採信，維持8月刑。最高法院維持定讞。

    判決書指出，被害女子2022年7月到賴男開設的整復推拿處所接受治療，賴男宣稱要實施推拿療程，於女子俯臥之際，利用專業權勢的機會用手指插入婦人後門，又要求她翻過來正面，又出指伸入她下體，當時婦人的女兒在旁邊看，丈夫則在旁邊的客廳等候，被害人一度出口質疑並抗拒，賴男卻說這種療法可以「調整鼠蹊部、拉開氣結」。

    被害女子事後覺得整復沒有效果，改至其他醫院求診，詢問醫護人員才知根本沒這種怪異的推拿手法，且有規定推拿不能具有侵入性，她才驚覺遭非禮，報警提告。

    一審南投地院審理期間，賴男否認犯案，辯稱此手法可治療坐骨神經、撥正腰椎盤突出，也能調整鼠蹊穴。法官函詢中華傳統整復協會、中華傳統整復協會，答覆不是無此療法，此種手法違反常規，法官依此將賴男依利用機會性交罪判刑8月。

    賴男上訴辯說，診療時女子的丈夫就在隔壁的客廳，她女兒站在旁邊全程觀看，他不可能起色心，推拿方法是根據自己的經驗，沒有欺瞞也無意斂財。

    二審台中高分院仍認定賴男利用病患與家屬的信任，被害人在醫病關係的精神壓力下而一時隱忍或不知所措，縱使她的女兒在場全程旁觀，也不能證明賴男沒有性侵犯行或犯意，推持原判。最高法院亦駁回賴男上訴確定。

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