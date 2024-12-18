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    首頁　>　臺北市

    旅客闖阿里山鐵軌拍照被撞 觀光署開罰旅行社5萬、隨團人員1.5萬

    立法院交通委員會18日邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長及桃園國際機場股份有限公司董事長就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，交通部長陳世凱（左）、觀光署署長周永暉（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    立法院交通委員會18日邀請交通部部長陳世凱、交通部觀光署署長及桃園國際機場股份有限公司董事長就「如何提升過境及轉機旅客入境台灣觀光品質並增加觀光人數」進行專題報告，交通部長陳世凱（左）、觀光署署長周永暉（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

    2024/12/18 11:23

    〔記者蔡昀容／台北報導〕夢想國際旅行社14日帶團遊阿里山，卻讓團員闖入軌道區，團員專注拍照未注意小火車駛近被撞引發事故。交通部觀光署長周永暉今（18日）表示，擬依法對旅行社開罰5萬元，帶團的隨團服務人員開罰1萬5000元。

    夢想國際旅行社14日帶團遊阿里山，57歲女團員闖入軌道區專注拍照，未注意阿里山小火車鳴笛警示而遭撞傷。交通部長陳世凱先前表示，旅行社若未維護旅客安全，可依法裁罰5萬元，觀光署已展開調查。

    今天陳世凱率觀光署等單位赴立法院交通委員會專題報告、說明預算並備詢。立委林國成指出，阿里山小火車事故中，旅行社怎能把旅客帶往違規區域，萬萬不可取，安全面臨挑戰。

    周永暉表示，針對闖入旅客將由鐵路法開罰，至於帶團旅行社預計開罰5萬元，帶團人員最重則開罰1萬5000元，同時也會強化宣導。

    觀光署說明，根據旅行業管理規則第37條第4款，旅行業執行業務時，該旅行業及其所派遣之隨團服務人員，應遵守旅遊途中注意旅客安全之維護。旅行社方面，違者依發展觀光條例裁罰標準、裁罰基準表處以5萬元罰鍰，隨團服務人員違規情節重大者處以1萬5000元。

    阿里山旅遊團客闖軌道被小火車撞擊事故，交通部觀光署署長周永暉（右）18日表示，擬依法對旅行社開罰5萬元，帶團的隨團服務人員開罰1萬5000元。（記者蔡昀容攝）

    阿里山旅遊團客闖軌道被小火車撞擊事故，交通部觀光署署長周永暉（右）18日表示，擬依法對旅行社開罰5萬元，帶團的隨團服務人員開罰1萬5000元。（記者蔡昀容攝）

    立委林國成18日要求交通部說明阿里山小火車事故後續處理。（記者蔡昀容攝）

    立委林國成18日要求交通部說明阿里山小火車事故後續處理。（記者蔡昀容攝）

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