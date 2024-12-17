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    雙城論壇登場 民眾穿「小熊維尼」抗議：軍艦飛彈繼續來

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

    2024/12/17 14:09

    首次上稿10:49
    更新時間14:09（新增蔣萬安回應）

    〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇今（17）天在晶華酒店登場，台北市長蔣萬安在雙方專題演講後到場見證兩項MOU簽署，正當他要致詞時，會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」，被警方攔阻在外要求從後門離開，雙方僵持近10分鐘，在酒店協助下，平順地從正門離場。

    蔣萬安會後被問到民眾抗議一事時表示，任何的陳抗代表台灣是個多元、民主、包容的社會，尊重任何意見的表達。

    雙城論壇今天在晶華酒店3樓舉辦主論壇，台北市副市長林奕華、上海市副市長華源先後致詞，隨後蔣萬安到場見證雙方簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，隨後致詞。

    蔣萬安一開始說話，會議廳外就傳來吵雜聲，有民眾穿著「小熊維尼」人偶，手持自製的「兩邊兩國」、「自由在哪」、「歲末除習」等標語，試圖從2樓闖到3樓管制區表達意見，被警方攔在樓梯間，一度發生推擠，被警方引往後門移動，幾度怒嗆「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。

    抗議民眾後來與警方僵持在側門近十分鐘，民眾堅稱自己是花錢到晶華消費的黑卡客人，為什麼不能進來，堅持要走大門離開，怒批警方保護統戰團體；警方柔性勸從側門離開，最後由飯店方出面，協助引導從正門離去，適逢主論壇散場，所幸平和沒有釀衝突。

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

    雙城論壇會議廳外出現民眾穿著「小熊維尼」人偶到場，高喊「論壇辦十幾屆了，軍艦飛彈繼續來」。（記者何玉華攝）

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