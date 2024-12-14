不必焦慮川普2.0！陳儀深：台美同舟共濟 合作友誼不變

國史館館長陳儀深。（記者叢昌瑾攝）

2024/12/14 11:04

〔記者方瑋立／台北報導〕今年適逢《中美共同防禦條約》簽訂70週年、《台灣關係法》立法45週年，國史館今（14）舉行《美國國家安全與對台政策檔案選譯（五）、（六）》新書發表會，公開包括美國總統布希、柯林頓時期對台國安決策文件的解密，我國前總統李登輝回康乃爾大學發表演說的艱難過程，以及美國通過《台灣關係法》等重要過程。國史館長陳儀深致詞時指出，儘管美國準總統「川普2.0」的獨特風格可能讓人有難以預測的焦慮，但相信台美關係從1950年代以來同舟共濟，有時雖受風浪考驗，但雙方基於共同價值、共同利益，有不會改變的重要部分，也都能維持不變的合作友誼。

國史館今發表繼去年12月以來《美國國家安全與對台政策檔案選譯》系列的第五、六冊，其中第五冊主要蒐集有關布希至柯林頓時期（1989至2001年）的對台國安決策解密文件；第六冊則著重《台灣關係法》，特別編譯美國國會舉行該法聽證會、辯論、協調會議之紀錄。

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陳儀深致詞時表示，《台灣關係法》作為美國國內法確規範了對台關係，是影響台灣安全與發展的重要礎石。值得一提的是，書中也收錄前總統府資政彭明敏教授在美國國會聽證會發表的聲明及議員問答。

陳儀深指出，彭明敏以台灣人的立場發言，卻無法忽略美台斷交後，美國政府仍接受台灣政治秩序以國民黨政府為主的現實，所以只能呼籲美國「軍武供應無法保證台灣的安全，『政治穩定』對台灣的長期安全至關重要，而其很大程度上取決於台灣人民政治生活正常化的程度與速度」。

陳儀深續指，彭教授當時向美國國會議員說，在建構未來美台關係時，「必須認真考慮台灣多數人追求民主的願望」，也就是鼓勵推動真正自由的普選、言論自由和結社自由等。陳認為，《台灣關係法》中之所以有關切人權的條文，應與彭明敏、陳唐山、張旭成等台灣精英在美國國會發聲有關。

美國準總統川普即將於明（2025）年1月20日就任，對此，陳儀深表示，「川普2.0」的獨特風格可能讓人產生難以預測的焦慮，但相信台美關係有不會改變的重要部分。他說，台美關係從1950年代台海危機以來同舟共濟，確立台澎金馬領土範圍，以及美國經濟援助奠定台灣發展基礎。

陳儀深強調，即使後因國際情勢變動造成美中建交、美台斷交，但所幸有《台灣關係法》及《六項保證》的維繫，加上台灣自由化和民主化，使台美關係雖受顛簸風浪考驗也能柳暗花明，但雙方基於共同價值、利益，都能維持著不變的合作友誼。

國史館今上午舉行新書發表會開幕式，並邀台大歷史系教授陳翠蓮以「戰後台美關係與民主化」發表主題演講，同時邀請北醫大通識教育中心副主任張國城、成功大學法律學系副教授陳怡凱、遠景基金會副執行長宋承恩進行綜合座談。

國史館同時將自今日下午至明（15）日全天舉行學術討論會，邀集中研院政治所研究員吳文欽、政大台灣史研究所副教授李為楨、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元等國內外專家學者，發表16篇與主題「戰後台美關係：從經濟發展至國防安全」相關重要論文。

國史館發表14日發表《美國國家安全與對臺政策檔案選譯》第五、第六冊，內容涵蓋美國總統布希、柯林頓時期對台國安決策解密文件，以及《台灣關係法》的國會聽證紀錄等。（記者叢昌瑾攝）

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