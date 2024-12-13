黃珊珊：憲訴法仍在內部討論 在野合作不是照單全收

民眾黨立委黃珊珊說，黨團就憲訴法仍在內部討論，還沒定案，外界不必造謠生事。（資料照）

2024/12/13 19:57

〔中央社〕媒體報導，民眾黨立委黃珊珊擬提憲法訴訟法修正草案，但國民黨團無法接受。黃珊珊今天回應，黨團就憲訴法仍在內部討論、還沒定案，外界不必造謠生事；國會在野黨雖應合作，但實現路徑理念有些微歧異，不是照單全收。

國民黨立委翁曉玲提出憲法訴訟法修正草案，主張大法官現有總額為15位，但黃珊珊投書法律刊物，指修法明定現有總額，可能出現立法院行使人事同意權卻導致司法權停擺後果，她個人不支持修正，此舉一度遭外界解讀藍白合作破局。

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媒體近日報導稱，民眾黨立委黃珊珊擬提憲法訴訟法修正草案，將憲法法庭評議、判決門檻調整成9人參與評議、8人同意可作成憲法判決，並增訂大法官被提名人被立法院否決後，總統應於2個月內補提人選。不過消息披露後，傳出翁曉玲不滿，指黃珊珊版本是附和民進黨，外界也解讀這可能是綠白合第一案。

黃珊珊晚間透過臉書表示，民眾黨一向反對因人設事、為意識形態衝突而為之個案式修法，黨團內就憲法訴訟法都仍在內部討論、根本還沒有定案；正式定案後，就會對外提出民眾黨團版本，外界不必在此時造謠生事、試圖分裂民眾黨團結。

黃珊珊指出，民眾黨對各種法案都十分嚴謹，常常不斷反覆討論凝聚共識，許多法案需要兼顧法理面、執行面等各種面向，更要參考國外先進國家規範與台灣現行機制，討論出合理可行的法案內容。

黃珊珊表示，國會的在野黨本就應該合作，制衡霸道專橫的執政黨，但實現的路徑理念本就會有些微歧異，不是全然照單全收，民眾黨從始至終都是採取開放態度討論各種議題與法案。

黃珊珊也指出，好比財政收支劃分法，民眾黨團支持一定要修法，但也有2大堅持，希望朝野好好討論折衷出最佳內容，但是很遺憾到現在還沒有看到國、民兩黨的修正版本。

黃珊珊強調，憲法訴訟法中有關「開會門檻人數」及「表決門檻人數」，相較各國釋憲都有最低人數要求，相關規範及補救措施顯得較為單薄，影響判決的正當性。

黃珊珊表示，針對大法官出缺時補提名機制、迴避人數過多等問題，有可能造成憲法法院運作困難，民眾黨團也會提出補救方法，否則憲法法庭無法運作，更非國家之福。

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