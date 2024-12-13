冷氣團來襲冷到下週一！高山有機會下雪時間點曝

週末會更冷，冷氣團影響到下週一。（氣象署提供）

2024/12/13 18:38

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週六越晚越冷 北部低溫下探12度

〔記者吳亮儀／台北報導〕大陸冷氣團明天（14日）報到！中央氣象署預報，明天各地越晚越冷，北部僅12度到17度，南部15度到23度，之後最低溫可能僅11度；下週二（17日）另一波東北季風增強，會持續影響到下週五，都是較冷的天氣。

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氣象署預報員林定宜說，明天起受大陸冷氣團南下影響，一直到下週一都是冷天氣，直到下週一白天起才會稍微減弱，但是回溫幅度有限，主要是因為下週一有南方雲系北移，所以回溫較少。

林定宜指出，下週一降雨範圍會較大，主因是南方雲系北移，基隆北海岸、東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地也有零星短暫雨，其它地區為多雲。

「下週二又有東北季風報到，會一連影響到下週五」，林定宜說，這幾天受東北季風影響，迎風面比較會降雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林定宜指出，下週二這波東北季風會讓迎風面下雨，所以也不算是完全乾冷的天氣。他也提醒，明天起這波冷空氣可能會讓3000公尺以上高山上有結冰，用路人要注意安全，週日晚間到下週一清晨可能因中層水氣通過，有可能有降雪機率。

另外，氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週初期受大陸冷氣團影響，各地明顯偏冷，隨後氣溫稍回升；北部及東半部有局部短暫雨。未來第2週（21~27日）期初及期末北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫下降較明顯，但預報不確定性較大。降雨仍以北部及東半部為主。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

未來兩週天氣展望。（氣象署提供）

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