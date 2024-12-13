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    首頁　>　臺北市

    西門町凶殺案》追債千元竟揮刀奪命 劉宗仁判9年3月

    案發後多名男子回到車上逃離現場，全被路口監視器拍下身影。（資料照）

    案發後多名男子回到車上逃離現場，全被路口監視器拍下身影。（資料照）

    2024/12/13 17:56

    〔記者張文川／台北報導〕台北市西門町某日租旅店套房2021年發生凶殺案，40歲袁姓男子因債務糾紛，債主劉宗仁找來莊賀程、李立國及簡建國等人陪同，至袁男投宿的日租旅店談判後，持刀砍殺袁男致腿部受刀傷、大量失血不治；台北地檢署依殺人罪起訴4人，台北地院今天改依傷害致死罪，將劉男判處9年3月徒刑。

    至於劉的3名同夥友人，則依傷害致死罪的幫助犯論罪，莊賀程、李立國皆量處3年11月、簡建國3年6月徒刑。

    檢警調查，袁男於2021年7月17日下午入住該日租旅店，隔天凌晨1時許，劉男等男子進入其套房，但僅停留5分鐘即駕車離開，袁男隨後被人發現躺在屋內地板，左大腿有明顯刀傷，血流不止，送醫急救後終因失血過多，宣告不治。

    警方循監視器畫面、車牌等事證，循線逮獲劉宗仁、莊賀程、李立國、簡建國4人，北檢複訊後聲押4人獲准，依殺人罪嫌起訴4男。

    北檢起訴指出，劉宗仁與死者袁男有僅1000元的債務糾紛，劉男找來莊、李、簡3男陪同討債，至袁男投宿的套房談判，袁男不滿，嗆聲要丟汽油彈報復，劉男憤而持備妥的西瓜刀，狠砍袁男左大腿，傷及動脈致大出血身亡。

    北院審理時，劉宗仁只認傷害致死，否認殺人，強調沒有殺人的犯意，另3男皆否認是共犯，沒有動手，皆是劉男所為，簡男則堅稱自己都在車上睡覺，不知樓上發生何事。

    死者父親到庭表示，4人都在狡辯，「做錯事的人，沒有人會承認我錯了」，錯就是錯、就改，他母親因不捨孫子而離世，凶手卻沒有一絲認錯的誠意，希望法官從重量刑。

    蒞庭檢察官指出，劉男以西瓜刀往死者左大腿深刺一刀，割斷左側股動脈，一刀斃命，下手時不計後果，有殺人的主觀犯意，犯後立即逃離現場，4男皆未及時施救，任令袁男的生命流逝，應以殺人論罪。

    北院合議庭審理後認為無從證明劉男有殺害袁男的故意，但認定劉有傷害的犯意，導致被害人死亡的結果，改依傷害致人於死罪量刑9年3月，另3人為幫助犯，各處3年6月至3年11月徒刑。可上訴。

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