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    首頁　>　臺北市

    騎YouBike注意！車機明晨02:00~05:00分流優化 暫停租借

    全國公共自行車YouBike系統14日凌晨2點到清晨5點車機優化。（記者董冠怡攝）

    全國公共自行車YouBike系統14日凌晨2點到清晨5點車機優化。（記者董冠怡攝）

    2024/12/13 17:46

    〔記者董冠怡／新北報導〕全國公共自行車YouBike系統明天（14日）凌晨2點到清晨5點車機優化，輪流更新車輛，每輛約需30分鐘，更新當下無法租借，但其他車輛仍可借車。新北市交通局簡任技正吳政諺今天說，新北市有1372個站點，目前YouBike 2.0投放2萬1379輛、2.0E投放1380輛，合計2萬2759輛；完成更新後即可恢復使用，預估約需2小時。

    吳政諺指出，YouBike在全國共有14個服務地區，包含台北、新北、桃園、竹縣、竹市、竹科、苗栗、台中、嘉縣、嘉市、台南、高雄、屏東及台東，14日（週六）凌晨2點一同更新，然而一個場站內，僅會有少數車輛同時更新，以免所有車輛皆停止營運，造成民眾不便，系統更新期間如有疑問，可洽新北市24小時服務電話（02）8979-1122。

    吳政諺說明，為了避免全國YouBike服務及處理數據集中於同台主機，因此督促營運廠商微笑單車公司規劃、執行系統分流，更新後將依各區主機處理每日公共自行車數據，降低負荷與異常發生風險，並縮小異常發生時的影響範圍，提升服務品質。

    吳政諺提到，車機依序更新完成後，該車輛就能恢復正常租借，YouBike官網及APP功能，例如查詢交易記錄、會員註冊、增刪卡片等不受影響，仍可正常使用。另外，配合捷運環狀線全線復駛，YouBike站點板南路492號、板南立言街口（2處都是實際站名），也已恢復營運，持續強化環狀線沿線各租賃站車輛調度運補。

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