少子化衝擊 教育部：賢德高工及育民工家明年退場

賢德工商不敵少子化，教育部私校退場審議會今通過，自114學年停招停辦。（校方提供）

2024/12/13 17:13

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化衝擊私校退場，教育部私校退場審議會今開會，苗栗縣賢德高工及育民工家將於114學年（明年8月）停招停辦，弘德學校財團法人則予解散，但高雄市新光高中完成財務狀況改善，成功地脫離退場行列，解除專案輔導。

教育部今日下午召開「教育部第2屆私立高級中等以上學校退場審議會」第4次會議，會議出席委員人數已達全體委員人數3分之2。

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教育部說明，新光學校財團法人高雄市新光高級中學、苗栗縣私立賢德高級工商職業學校、苗栗縣私立育民高級工業家事職業學校等3校，均被列為專案輔導學校，改善期限皆已屆期，退場審議會經出席委員2分之1以上同意，認定新光高中於改善期間屆期前已完成改善，免除列為專案輔導學校，賢德高工及育民工家改善期間屆滿未獲免除，依退場條例規定，令學校於114學年度停止全部招生，並於114學年度結束時停辦。

此外，教育部表示，依規定，退場條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人將予解散，退場審議會今同意教育部令弘德學校財團法人解散，學校法人解散後，應依退場條例規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

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