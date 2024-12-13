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    首頁　>　臺北市

    威權回復條例三讀通過 請領賠償金不影響低收資格

    立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    立法院長韓國瑜敲下議事槌。（記者劉信德攝）

    2024/12/13 16:27

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院會今天（13日）三讀通過「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」部分條文修正草案，增訂對相關請求權及所受領財產、給付的保護規範，使申請者的低收入戶資格不受影響，也保障受領的財產、給付不得被強制執行。

    行政院提案指出，為完整保障回復被害者或其家屬受損的權利，因此參酌犯罪被害人權益保障法中，有關犯罪被害補償金受領權利的體例，增訂請領賠償金的權利不得抵銷的規定。

    三讀條文明定，請領賠償金權利不得抵銷；同時新增規範，依此條例請求財產所有權被剝奪回復的權利，不得扣押、讓與、抵銷或供擔保。

    三讀條文也規定，依此條例受領的財產及給付，不計入其他法規所定之家庭家庭總收入及家庭財產；除受領人就其受領的財產自願供擔保者外，亦不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

    內政部長劉世芳說明，這次修法將實質降低受領人領取賠償金的疑慮，修法後賠償金及返還財產將不計入「社會救助法」等各項法規所定的家庭收入及家庭財產，讓受領人不用擔心領取賠償金或返還的財產後，原有的社福身分遭取消或降級，或因另有債務，賠償金或返還的財產被強制執行的問題，有效保障受領人日後取得社會救助的權利。

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