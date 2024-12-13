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    首頁　>　臺北市

    航班過境費明年3月從1萬元漲到1.35萬 年收入增6億

    「過境航路服務費」明年3月每架次從1萬元調整為1萬3500元。（資料照）

    「過境航路服務費」明年3月每架次從1萬元調整為1萬3500元。（資料照）

    2024/12/13 17:00

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部民航局今天（13日）宣布，台北飛航情報區「過境航路服務費」，目前每架次1萬元將調整為1萬3500元，預計明年3月上路，一年可增加約6億元收入。

    過境航路服務費自2007年調整後已17年未曾調整，民航局為因應航行量成長，持續擴增飛航服務人力，更新飛航服務相關設備，維持飛航服務品質。

    民航局指出，與他國及鄰區相較，台北飛航情報區範圍較小，因此採取一次性收費，即過境一次、收取1萬元服務費用，若以航路距離計算鄰區的費用，過境費收費金額相對較低。

    民航局說，考量鄰近飛航情報區均已陸續調整過境航路服務費，為使我國各項民航建設及飛航服務保持水準、民航更具競爭力，經成本計算，其中人力成本約佔23.32％，設備成本佔44％，維護成本佔21.34％，水電加物料則佔約11.34％，因此每架次過境航機的「過境航路服務費」將調整為1萬3500元。

    民航局說，台北飛航情報區在疫情前的2019年過境航班曾達24萬架次，之後因為疫情爆發、各國採取邊境管制，導致航班銳減，2021年仍較疫情前大減逾7成。即便疫後全球航空逐漸復甦，但2023年過境航班僅約19萬架次，今年則預估約為21萬架次。

    民航局提出費率修正草案後，依國際民航組織9082號文件揭櫫之不歧視、合理反映成本、透明公開、使用者溝通之原則，已邀集相關業界召開說明會及收集各方意見，並於今年11月11日完成法案預告。

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