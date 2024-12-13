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    首頁　>　臺北市

    星宇航空第7架A350交機 K董張國煒親自開回來

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507抵台。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507抵台。（星宇航空提供）

    2024/12/13 16:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕星宇航空今天（13日）宣布，第7架A350-900新機B-58507昨天（12日）交機，今天抵台，由董事長張國煒親自到法國土魯斯（Toulouse）接機，開回台灣。

    星宇航空說，空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer在交機前一天登上這架新機，與張國煒交流航空客、貨發展及未來規劃意見，新機今天上午11點31分抵達桃園機場。

    第7架A350-900新機加入後，星宇航空機隊數共有25架，包括13架321neo、5架330neo、7架350-900，預計本月份及明年第一季各再交機一架A350-900。

    星宇航空說，隨著新機陸續投入營運，北美航線也將陸續增班，12月22日起洛杉磯航線由原每週7班，增至每週10班；自明年3月1日起，西雅圖航線由每週3班，增為每日一班，加上舊金山航線每日飛航，星宇航空每週將提供24航班直飛北美西岸三大城市。

    星宇航空董事長張國煒與空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer。（星宇航空提供）

    星宇航空董事長張國煒與空中巴士商用飛機部門總經理Christian Scherer。（星宇航空提供）

    星宇航空董事長張國煒到法國土魯斯接機。（星宇航空提供）

    星宇航空董事長張國煒到法國土魯斯接機。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507今天抵達桃機台。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507今天抵達桃機台。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507今天抵達桃機台。（星宇航空提供）

    星宇航空第7架A350-900新機B-58507今天抵達桃機台。（星宇航空提供）

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