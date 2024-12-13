北市國小基本學力檢測20週年 首創教學評量研究中心推AI命題

台北市教育局自2005年起辦理國小學生基本學力檢測，今（13日）舉辦20週年學術研討會暨教學評量研究中心揭牌活動。 （台北市教育局提供）

2024/12/13 15:47

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局自2005年起辦理國小學生基本學力檢測，今（13日）舉辦20週年學術研討會暨教學評量研究中心揭牌活動，台北市長蔣萬安表示，透過這個全台首創的評量中心，不僅提供更專業的研究平台，也讓教學評量的研究更科學、系統化。

台北市教育局表示，評量中心不僅是對過去20年努力的延續，更是引領教育創新的重要一步，盼開展更多研究和實踐，探索符合現代需求的教學評量模式，提升台北市教育品質。未來，台北市將在學力檢測中結合AI命題技術，提升檢測的精準度與有效性。

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教學評量研究中心主任陳清義說，台北市針對國小檢測已經20年，有了穩定的系統，接下來將朝向使用AI命題，解決老師命題困難問題，未來老師只要透過網路連線，中心就能直接派送考卷，作答、批閱都在平板上就可以完成，未來也可以即時將測驗資訊送到家長、老師端，可以即時透過學生弱點做補救教學。

他說，起先推動小學生基本學力測驗，遭受到許多單位質疑，但他認為，台北市學生有其特殊性，要建立起台北市自己的常模，自己檢測才知道台北市學生學習結果。

陳清義也提到，未來評量中心也可以透過學生ID，追蹤學生小學畢業後，到國中、高中，甚至升上哪所大學的追蹤，也更能了解學生的學習狀況、趨勢。

台北市長蔣萬安表示，透過全台首創的評量中心，不僅提供更專業的研究平台，也讓教學評量的研究更科學、系統化。 （台北市教育局提供）

台北市教育局自2005年起辦理國小學生基本學力檢測，今（13日）舉辦20週年學術研討會暨教學評量研究中心揭牌活動，台北市長蔣萬安表示，透過這個全台首創的評量中心，不僅提供更專業的研究平台，也讓教學評量的研究更科學、系統化。 （台北市教育局提供）

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