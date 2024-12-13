為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    立院國民黨團提案譴責郭智輝規避陽光法案 交付朝野協商

    立法院國民黨黨團總召傅崐萁召集立委。（記者劉信德攝）

    立法院國民黨黨團總召傅崐萁召集立委。（記者劉信德攝）

    2024/12/13 16:36

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今天於立法院會提案，針對經濟部長郭智輝就任前疑涉不當移轉股權，刻意規避陽光法案之公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐及假交易的相關事宜，提出譴責案。立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

    國民黨團提案說明，郭智輝疑似利用股權移轉進行利益輸送，並涉及可能的稅捐逃漏行為，已損及國家稅收公平性。作為國家部會首長，行為應以廉潔為首要核心準繩，但郭智輝行為不僅損及個人信譽，更影響部會形象與公共信任。此事件已引發社會廣泛關注，造成影響部會日常政務推行與公眾信任。

    國民黨團說，除了對郭智輝提案譴責，也要求公開說明股權移轉相關事宜，並請行政院啟動調查，釐清是否存在違反財產信託規範與稅法規定行為，如經查屬實，應依法追究相關責任。

    國民黨團也提案，「由於民進黨錯誤的再生能源政策一再爆出不法弊端，卻官官相護拖延調查，要求院會對於賴政府寧可犧牲全民利益也要掩飾不法之行為提出嚴厲譴責，並應移送監察院及檢調偵辦。」此案同樣逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播