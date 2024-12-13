立院國民黨團提案譴責郭智輝規避陽光法案 交付朝野協商

立法院國民黨黨團總召傅崐萁召集立委。（記者劉信德攝）

2024/12/13 16:36

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院國民黨團今天於立法院會提案，針對經濟部長郭智輝就任前疑涉不當移轉股權，刻意規避陽光法案之公職人員財產申報強制信託規定，以及涉及股權移轉與逃漏稅捐及假交易的相關事宜，提出譴責案。立法院長韓國瑜裁示逕付二讀，交付黨團協商，由國民黨團負責召集協商。

國民黨團提案說明，郭智輝疑似利用股權移轉進行利益輸送，並涉及可能的稅捐逃漏行為，已損及國家稅收公平性。作為國家部會首長，行為應以廉潔為首要核心準繩，但郭智輝行為不僅損及個人信譽，更影響部會形象與公共信任。此事件已引發社會廣泛關注，造成影響部會日常政務推行與公眾信任。

請繼續往下閱讀...

國民黨團說，除了對郭智輝提案譴責，也要求公開說明股權移轉相關事宜，並請行政院啟動調查，釐清是否存在違反財產信託規範與稅法規定行為，如經查屬實，應依法追究相關責任。

國民黨團也提案，「由於民進黨錯誤的再生能源政策一再爆出不法弊端，卻官官相護拖延調查，要求院會對於賴政府寧可犧牲全民利益也要掩飾不法之行為提出嚴厲譴責，並應移送監察院及檢調偵辦。」此案同樣逕付二讀，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集協商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法