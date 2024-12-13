郝龍斌：「雙城論壇」限制中國官員、媒體來台是統戰最好題材

前國民黨副主席郝龍斌13日出席「中道和平聯盟智庫」成立大會第一次座談會，並於會前受訪。（記者塗建榮攝）

2024/12/13 16:21

〔記者施曉光／台北報導〕台北市政府舉辦的「雙城論壇」將於17日登場，但中國受訪名單中的上海市台辦主任與9位隨團中國媒體記者未通過陸委會的審核，曾經擔任台北市長的前國民黨副主席郝龍斌今日質疑，民進黨心態是不希望中方來台，只是不願意承擔破局責任，他並諷刺陸委會限制中國官員與媒體來台，才是中國統戰的最好題材。

郝龍斌表示，陸委會說中國軍演狀況惡劣，不排除延後或者停辦「雙城論壇」，結果「根本沒有軍演這回事」，民進黨用軍演做抗中保台大内宣，甚至用軍演給「雙城論壇」設路障的企圖明顯，如今沒有軍演，不讓台辦主任與媒體來台，難道是擔心中國媒體與台辦對台統戰嗎？

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他說，2016年之前每年有400萬中國人士來台，其中有比台辦主任層級高、甚至高階中共官員，也沒有所謂統戰或國安問題，陸委會如今小鼻子小眼睛，包括中生來台、「雙城論壇」都被搞成統戰、國安問題，主要就是不希望跟中國溝通交流。

郝龍斌強調，美國總統當選人川普與中國國家主席習近平，都要見面交流，川普說「不光只跟友好者交流，競爭者更要交流」，以任何理由阻礙交流，阻礙「雙城論壇」，讓中國人士不能來台灣，除了凸顯我方無信心外，沒有任何好處。

他還說，現在台灣人到中國，中國並沒有像我方這樣設限，台灣自詡自由民主，怎麼做得比中國還封閉保守？不讓中國官員、媒體來台，等於是給了中國統戰最好的機會和理由。

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