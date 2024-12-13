嚴德發主持「玉鳳臺」智慧健康管理中心揭牌 偏鄉醫療更智慧化

退輔會主委嚴德發（左三）本週主持「臺北榮民總醫院玉里、鳳林、臺東分院智慧健康管理中心」揭牌儀式，為偏鄉醫療服務全新升級進入新的階段，中心透過AI技術與數位轉型，縮短醫療資源落差，為偏鄉帶來更智慧化、精準化的健康管理服務。（記者羅添斌攝）

2024/12/13 09:05

〔記者羅添斌／台北報導〕退輔會主委嚴德發本週主持「臺北榮民總醫院玉里、鳳林、臺東分院智慧健康管理中心」揭牌儀式，為偏鄉醫療服務全新升級進入新的階段，中心透過AI技術與數位轉型，縮短醫療資源落差，為偏鄉帶來更智慧化、精準化的健康管理服務。

嚴德發指出：「智慧醫療是實現醫療平權的關鍵，尤其在偏鄉地區。希望透過智慧健康管理中心的成立，推動創新技術與全人健康管理模式，為基層醫療體系提供更高效、更精準的服務，並為偏鄉醫療樹立典範。」

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嚴德發是在11日主持揭牌儀式，智慧健康管理中心運用整合智慧病患關係管理系統（CRM）及AI技術，快速篩檢高風險個案，並透過個案追蹤系統，確保健康管理服務不中斷。與會的臺北榮總副院長林永煬表示：「智慧健康管理中心的啟用，是臺北榮總將智慧醫療導入偏鄉的具體行動。我們運用AI與數據技術，讓服務更精準、更有效率，為榮民與社區居民帶來便利與溫暖。」

「AI骨質健康門診」是中心是核心亮點，透過X光影像分析進行骨質疏鬆篩檢，並提供個別化治療建議。結合中醫針灸及拔罐、內科、骨科、復健、營養等多專科團隊合作，讓骨質健康管理更全面，治療效果更加倍。玉里分院院長胡宗明指出：「AI技術與醫療專業的結合，不僅提升骨質健康篩檢效率，對實現偏鄉居民的全人健康管理更是至關重要。」

「玉鳳臺感染管控數據鏈」是中心的另一創新亮點。由玉里分院感染管制室透過即時數據技術，掌控花東地區40個長照單位住民的健康狀況，強化感染控制能力。該系統可快速偵測疫情風險，並將數據即時上傳臺北榮總感控中心，縮短訊息傳遞時間，進一步提升偏鄉地區的感染防控。

此外，針對偏鄉交通不便的問題，智慧健康管理中心推出 「玉里順風車」服務，結合智慧派車系統，協助榮民與居民參與日照與健康管理活動，深受好評。中心還開發AI醫療輔助小幫手，整合用藥安全管理、報告解讀及營養建議等功能，有效減輕醫療人員的負擔，更提升健康教育的普及率。玉里分院副院長陳育群表示：「AI輔助工具切實解決了偏鄉醫療痛點，讓居民在健康管理上更有信心與保障。」

智慧健康管理中心以全人健康管理創新模式為核心，從篩檢、診斷到治療與追蹤，提供一站式健康照護服務，確保每位患者得到連續且全面的服務。智慧健康管理中心的成立，不僅象徵偏鄉醫療邁入智慧化新時代，也體現輔導會攜手臺北榮總，運用數位轉型技術，打造高效且溫暖的醫療服務，實現「照顧榮民、服務社區」的宗旨與承諾。

玉里分院院長胡宗明指出：「AI技術與醫療專業的結合，不僅提升骨質健康篩檢效率，對實現偏鄉居民的全人健康管理更是至關重要。」（記者羅添斌攝）

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