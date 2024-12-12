借警槍來玩！移民署專勤隊女科員「玩槍」監視器畫面曝光

周員拿起警槍把玩。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/12 20:06

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署台北市專勤隊周姓女科員被控，向台北市警局保安警察大隊黃姓警員借來新款警槍把玩，還拿著手槍對準專勤隊值班台同仁，引發爭議。移民署今晚公布當天的專勤隊駐地監視器畫面，周員當下確實沒有拿槍對準同仁，但行為已違反勤務紀律，將追究行政違失及幹部督導不周責任，並加強教育訓練。

根據今晚曝光的監視器畫面，當時周員與兩名同事本來正要離開專勤隊駐地，但在大門口遇到送失聯移工來專勤隊的黃姓警員，周員與同事上前攀談，她一時好奇，向黃員詢問是否可以借一下警用手槍。

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黃員見對方是「友軍」，沒有多想就同意，期間還疑似指導周員如何操作，周員與同事聚在一起討論，不久後就歸還槍枝，整個「玩槍」時間約1分鐘。

移民署指出，周員確實有向警方借拿手槍，但經會同警方共同查證駐地影像，當時槍枝已先卸下彈匣，持槍槍口向下，絕無瞄準值班台同仁。

移民署說，此案對台北市警方造成困擾深感抱歉，執勤紀律與用槍安全是勤務單位命脈，將記取教訓，強化同仁安全槍械使用觀念，並持續精進常年訓練，以確保勤務安全。

黃姓警員同意出借手槍。（記者王冠仁翻攝）

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