現金交易可低價買股？北市婦誤陷投資詐騙 險被騙走700萬

警方向老婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/12 19:52

〔記者王冠仁／台北報導〕住在台北市北投區的一名七旬老婦，透過通訊軟體，輾轉加入一個投資群組，詐騙集團在群組中假冒「理財老師」，向老婦騙說有特殊投資管道可以獲利翻倍。老婦不察，依對方所說跑去銀行要提領畢生積蓄7百萬元出來，打算交給「理財專員」來儲值進行投資，幸虧行員發現異狀報警，警方這才及時攔阻她上當。

北投分局今天表示，這名七旬老婦日前透過手機通訊軟體，加入一個股票投資群組，群組中每天有成員秀出獲利滿滿的對帳單，看得她心癢難耐。不久後，她詢問該如何投資，理財老師誆騙她，聲稱有特殊管道可以以低價購入股票，屆時一定能獲利翻倍。

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理財老師隨後又騙說，因為是特殊管道，所以不能有帳面上的金流，因此要老婦去銀行提領現金，將現金交給「理財專員」，以人工方式儲值，屆時才能透過特殊管道買賣股票。

老婦不察，不久後跑去台北富邦銀行北投分行要提領現金7百萬元，行員詢問她提款用途她卻交代不清，行員立刻報警。

轄區警方到場後，老婦依然堅不吐實，只聲稱家中有急事需領取大量現金，警方研判她落入詐騙陷阱，於是循線通知她家人到場。她家人到場後，警方與家人聯手勸說，這才發現她落入假投資詐騙陷阱，她最終也總算大夢初醒，沒有提領7百萬元現金。

北投分局統計，北投警方今年至今與金融機構共同攔阻102件詐騙案件，攔阻詐騙金額達9099萬多元。警方呼籲，保持警惕，避免相信來自陌生人的金融消息。並應保管好自身金融帳戶、存摺等，如遇可疑情況應立即報警，以防成為詐騙犯罪的受害者。主動關懷他人提高警覺，若發現疑似詐騙案件，請撥打165防詐騙諮詢專線查證或撥打110報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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